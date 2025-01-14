不是荒野休旅！ 已使用76年的英國LandRover計畫2030年全數退役

Land Rover系列車輛自1949年起，至今已在英國陸軍服役有76年的歷史，然而，英國國防部10日宣布，將啟動汰換最後一批Land Rover，並在2030年前完成。圖為Land Rover Wolf款式。（圖片擷取自英國陸軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕Land Rover（路虎）是大眾熟知的英國豪華越野休旅品牌，不過這家公司的前身Rover車廠其實在半世紀以前，曾為英國陸軍大量生產軍用吉普車，該設計系列後續一路延用至今也已有76年的歷史，然而英國國防部10日宣布，將啟動汰換最後一批Land Rover以及Pinzgauer車隊的採購程序，並計畫在2030年前將兩款「老爺車」退役。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，英國國防部10日發布了一則有關陸軍新輕型機動車輛（LMV）的採購資訊需求（RFI），表示英軍已啟動將現役的最後一批Land Rover 4X4越野車退役的計畫。同時，規劃一同退役的還有老舊6X6的Pinzgauer卡車。

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報導指出，英國軍方計畫在2030年以前將這些老舊車輛汰除，但是目前還不清楚英國國防部打算購買多少輛的LMV，來取代這兩款車輛。不過，英軍曾在2022年統計，英國武裝部隊總共有 7837輛Land Rover和Pinzgauer，這或許可以讓外界對此車隊需求的規模，有一些概念。

英軍已啟動將現役的最後一批Land Rover 4X4越野車退役的計畫；同時，規劃一同退役的還有老舊6X6的Pinzgauer卡車（圖左）。（圖片擷取自@air_intel的Ｘ帳號）

英國軍方近年希望簡化其車隊的多樣性，以提高裝備互通性及降低後勤維修的複雜度，將現役防護巡邏車和輕型多用途車輛的類型數量，從目前使用的十幾種減少到只剩三種。這三種新型車輛分別為，重量小於20噸的中型防護機動車輛、重量小於10噸的輕型防護機動車輛 （LPM），以及上述重量小於3噸的輕型機動車輛。

而採購需求也透露，新的LMV希望是一種現成的通用平台，以確保經過驗證的設計可以快速投入使用，而無需對其開發進行大量投資。這項概念與英軍當年引進成熟的Land Rover車款十分雷同。

英軍從1949年起向Rover公司採購Land Rover「路虎」越野車，最初採用的系列l並不能滿足英軍的長遠需求，因此後續大量採購了車體更長的系列ll與系列lll以及Land Rover Wolf款式，這些車輛被英軍大幅改造成救護車或是安裝武器成為武裝巡邏車，後來也加強了通訊及懸吊動力等，成為英軍輕型戰鬥巡邏車的骨幹。而系列ll、系列lll及Land Rover Wolf（民版稱Defender）也同時生產有大量的民用皮卡及4門越野車版本。

系列ll、系列lll（如圖）及Land Rover Wolf（民版稱Defender）也同時生產有大量的民用皮卡及4門越野車版本。（圖片擷取自@v8oholic的Ｘ帳號）

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