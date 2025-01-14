國軍鐵路運輸可望「更靈活」 中科院機動式端末月台通過陸軍測評

圖為美軍M113裝甲運兵車，2022年於波蘭演練以RM70機動式端末月台實施上板作業。（美軍DVID網站）

〔記者陳治程／台北報導〕我國公路建設成熟，平時除有民用載具上路、戰時亦是國軍輪、履帶式戰車高速機動的通道；不過，對於國軍大量物資運輸、輕／重型車輛移防等任務，鐵路的角色仍相當關鍵。為活化跨區運輸量能，陸軍近年委製「機動式端末月台」並接續進行測試，中科院日前透露，該樣品現已通過軍種測評，可望見諸明（2026）年度國防預算，讓「上鐵皮」變得更靈活。

為提高鐵路運輸彈性、提升支援效能，中科院2020年起執行陸軍委託的「機動式端末月台」研發案、2022年採購樣品後，已於去（2024）年3月完工交軍；該裝備同年6月通過軍種測評後，隔（7）月再投入漢光演習實兵驗證，8月獲頒軍種感謝狀，成效良好。後續量產事宜將依軍種需求規劃執行。

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國內早年的公路路網尚不發達，因此，從各式物資、裝備運補，到軍車上鐵皮移防、進訓、入廠維修；甚至是一梯梯義務役、大專兵坐上火車前往營區報到，鐵路運輸不只是國軍弟兄的共同記憶，更是上世紀跨區運輸的「主動脈」。

陸軍21砲指部防空營2連昨（13）日於新北及新竹車站「上鐵皮」，準備展開新年度的基地訓練。（取自青年日報）

截至今日，主戰部隊要基訓、移防、下聯勇還是少不了火車，國軍媒體《青年日報》今（14）日報導就指出，21砲指部防空營現已透過鐵運作業，準備展開新年度的基地訓練。

陸軍去年3月送至立法院的報告揭示，國軍現行鐵運均委台鐵公司執行，全島計有47處端末月台站點，其中，新竹站等16處站點使用頻次較高；考量固定式站點在戰時有高機率遭敵打擊而毀損，因此委由中科院研發機動式端末月台。隨著軍種測評完成，該裝備可望納編下年度的國防預算中，進一步擴大國軍鐵路的支援彈性與運輸效益。

國軍現均仰賴台鐵47處端末月台站點執行鐵運，若中科院機動式端末月台未來獲軍種採購，可望進一步提升鐵運彈性，讓跨區運輸更靈活。圖為軍用悍馬輪車於中興一線「上鐵皮」。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

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