久攻不下！ 俄軍試圖繞過烏東重鎮、切斷烏軍補給線

當地烏軍表示，俄軍採取新策略，打算繞過波克羅夫斯克，並切斷該城的補給線。圖為波克羅斯夫克路標牌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯在烏東持續激戰中，位於烏東的波克羅夫斯克（Pokrovsk）是烏軍重要的戰略樞紐城市，俄軍雖持續逼近波克羅夫斯克，但俄軍為了佔領該城，已在週邊地區戰鬥數個月。當地烏軍表示，俄軍採取新策略，打算繞過波克羅夫斯克，並切斷該城的補給線。

根據《美聯社》報導，波克羅夫斯克當地烏軍武裝部隊發言人特雷胡波夫（Viktor Trehubov）指出，由於烏軍一直在波克羅夫斯克堅守，導致俄軍無法突入該城，因此俄軍正打算繞過波克羅夫斯克，瞄準波克羅夫斯克通往烏克蘭中部大城第聶伯羅（Dnipro）的公路，切斷波克羅夫斯克的補給線。

請繼續往下閱讀...

特雷胡波夫表示，俄軍到目前為止還沒有實現其目標，烏軍正在努力確保俄軍無法實現目標，如同就像他們繞過這座城市的其他企圖未能得逞一樣。

經過近3年的戰爭，烏軍人員已經逐漸耗盡，數量上不敵俄軍，戰爭態勢轉變為對俄羅斯有利。烏克蘭總統澤倫斯基12日晚間發表夜間談話時提到，波克羅夫斯克週邊的戰鬥是近幾天以來最激烈的戰鬥。特雷胡波夫也推測，俄軍裝甲部隊與人員在頓內茨克州行動中損失慘重，促使俄軍改變戰略，「現在他們的行動更加謹慎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法