無人船掃雷有譜？ 海軍近期公開徵求「無人船、水下無人載具」

海軍永靖級獵雷艦。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍原欲透過慶富造船籌獲6艘新型獵雷艦，卻因慶富公司於2017年身陷詐貸風波而告吹，致使現役7艘掃、獵雷艦須「拚老命」撐起水雷排除重任。不過，海軍司令部於本月7日上網公開徵求「無人船及水下無人載具」一案，盤點造船業相關能量，未來是否用於無人掃、獵雷載具，值得後續觀察。

海軍現有3型7艘掃、獵雷艦艇，最新型的2艘「永靖級」獵雷艦於2012年籌獲，但實為曾在美軍服役的鶚級獵雷艦，艦齡已將近30年；4艘向德國採購的「永豐級」獵雷艦，現已服役33年左右。碩果僅存的1艘「永陽級」遠洋掃雷艦更是自1954年3月起於美軍服役，1995年轉至我國海軍服務，艦齡已高達70年。

海軍原欲透過慶富造船以「康平專案第二階段」籌獲6艘新式獵雷艦，卻因慶富身陷詐貸案而停擺，圖為原型艦的艦體施工情形。（資料照，記者黃旭磊翻攝）為以符合現在軍事科技的方式，更新我國掃、獵雷戰力，海軍已定調未來將以無人艦艇從事獵雷任務，海軍2023年4月送至立法院的書面報告明言，海軍前瞻未來水雷作戰型態，已規劃採無人儎台搭載獵雷裝具方案，執行水雷偵測、標定及排除作業，可以有效遂行水雷反制作戰任務；現有老舊獵雷艦裝備也將加速進行改裝作業，強化反制水雷戰力。

另外，軍備局去年中公告今年度「國防先進科技研究計劃」資料也陳述，中科院執行一項涉及「水下無人獵雷方案開發」的突破式計畫提案，期望在2026年以前集思廣益、獲得成果，補足海軍新一代獵雷戰力所需。

請繼續往下閱讀...

根據政府採購網最新資訊，海軍司令部於本月7日至下月7日之間，公開徵求「無人船及水下無人載具」一案，主要向具備無人艇及載具設計、製造能力船廠或裝備原廠，以及具備裝備系統整合、生產及維保能力且不具中資背景的廠商招手。若盤點能量順利，軍方日後可望公告招標，開出確切規格招商。此案是否涉及掃、獵雷戰力，或有其他用途，尚待繼續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法