軍情人物》歷練完整、懂聯戰、夠親民 呂坤修獲層峰肯定升陸軍司令

陸軍中將副司令呂坤修將接任陸軍上將司令。圖為他擔任澎防部指揮官時主持儀式。（資料照，澎防部提供）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部軍備副部長徐衍璞上將於1月16日退伍，牽動上將人事布局，層峰核定陸軍副司令呂坤修晉升上將司令，知情人士透露，呂領導統御細膩、自律甚高、沒有架子，用心地逐一拜會防區內地方政府、駐軍單位，在擔任軍團指揮官時，充分發揮聯參與作戰區部隊主官素養，符合「小總長」的要求標準，「他能升司令，是陸軍之福」。

呂坤修是陸軍官校77年班畢業，同一年班包括國防大學副校長葉國輝、後備指揮部指揮官劉協慶、副參謀總長李定中等人，且包括陸軍副司令楊基榮、陳忠文等陸軍中將要職，都是呂坤修的學長。在人才濟濟下，層峰選擇題拔呂坤修晉任上將司令，有其考量。

熟悉呂坤修的將領表示，呂坤修的行事風格謹慎細膩、自我要求甚高，但絕非雷厲風行的主官，而是在下指令前，會反覆思量部屬的處遇、資源與能力，才會做出最終決策。另外，呂坤修雖然「賞罰分明」，但較偏向明確的獎賞盡速核批、尚待釐清的責罰，則待更慎密的調查確定後才會祭出，讓部屬能心服口服。

呂坤修在擔任陸軍副司令前，曾擔任駐防南台灣的陸軍八軍團指揮官（第四作戰區）、總統府侍衛長、澎防部指揮官（第一作戰區）等重要中將軍職，在此之前，則曾擔任陸軍步訓部指揮官、參謀本部聯七次長室處長、陸軍機步333旅旅長等職務。

雖然呂坤修接任陸軍副司令僅4個多月，但知情人士說，呂坤修的歷練已相當豐富且全面。首先，他的作戰區主官經驗遍及台灣本島、外島，其次，他有國防部聯參單位經驗，對於台海防衛聯合作戰的概念相當熟稔。且呂坤修在擔任作戰區指揮官時，無論路途有多遙遠，依舊堅持走遍各地、各軍兵種駐軍，了解各單位的特性與需求，因此，在國防部要求作戰區指揮官要有如同「小總長」的素養時，知情人士說，呂坤修絕對是符合這項條件的不二人選。

即將進任陸軍司令的呂坤修（左4），去年9月自八軍團指揮官升任陸軍副司令之際，帶著八軍團新科指揮官廖建興（左3）拜會高雄市長陳其邁（右4）。（資料照，取自青年日報）另外，呂坤修在軍民互動上也著力甚深，呂坤修去年9月卸任八軍團指揮官、接任陸軍副司令時，還特別帶著新科指揮官廖建興中將，到高雄市政府、屏東縣政府「拜碼頭」。知情人士說，呂坤修認為軍民關係相當重要，因為無論是作戰還是救災，都仰賴軍民齊心協力渡過難關，因此，無論是偏遠山區還是臨海行政區，呂都會與基層保持綿密聯繫。

對於呂坤修能夠晉任陸軍上將司令，扛起更多責任，相關人士說：「他能升司令，是陸軍之福。」

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