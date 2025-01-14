軍情人物》台美軍事交流快速發展 鍾樹明肩負重任調軍備副部長

由於現任國防部軍備副部長丶徐衍璞上將將於116日屆齡退伍，因此國軍重要軍事首長勢必將連動調整，高層人士透露，現任陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令。（擷取自青年日報，陸軍提供）

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呂坤修升上將接任陸軍司令 鍾樹明上將調任國防部軍備副部長

軍情人物》歷練完整、懂聯戰、夠親民 呂坤修獲層峰肯定升陸軍司令

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〔記者吳哲宇／台北報導〕現任國防部軍備副部長丶徐衍璞上將將於1月16日屆齡退伍，因此國軍重要軍事首長勢必將連動調整，高層人士透露，現任陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將，總統府明天將舉行上將晉任暨授階典禮。鍾樹明仕途經歷台美軍事交流算發展時期，預料接任軍備副部長後，將與前任徐衍璞一樣，忙碌於美台兩地奔走。

鍾樹明上將，陸軍官校75年班畢業，他治軍作風務實，指示陸軍幕僚將繁瑣的訓練及行政作業進行整合，研發新式丶簡捷的作業系統，以減少基層幹部丶官兵的行政負擔。

同時，鍾樹明且重視基層官兵，他不僅在公開場合多次提及、推動精進士官制度，並曾宣示「會擔任所有士官最堅強的後盾」，授意士官督導長林榮華全力推動專注戰訓本務，爭取更佳待遇，留用優秀人才；他更曾細數初任排長時，在資深士官協助下，順利完成基地移防任務、習得砲兵專業知能及砲車、甲車駕駛技能等部隊實務經驗，為往後軍旅生涯奠定良好基礎，直言「士官幹部就是我最棒的老師」，個人可說常念舊恩。

而鍾樹明上述政策推動，也可從同僚的觀察中體現其個性，曾與他共事的同僚表示，鍾樹明是很有條理的將作戰概念與想法，落實在幹部教育上，不厭其煩的指導下屬以及新進幹部，無論是如何實踐其想法，或是在作戰理念的傳承與教育，對於基層官兵也能一同運動、博感情。

鍾樹明的軍旅生涯多在作戰領域任職，除擔任過外島的馬防部參謀長、烈嶼指揮部指揮官，亦擔任過參謀本部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長、參謀本部訓次室次長、參謀本部作計室次長；其個性不喜出鋒頭、交際應酬，但思維細膩，每次推動、落實任務，都會逐一掌握細節與預判可能狀況。

除了以「救火隊」角色接任因蔡政府私菸案去職的總統府侍衛長張捷，在六軍團指揮官任內圓滿達成110年國慶展演任務，也承接首梯新式十四天教召的接訓任務。後於陸軍司令任內接裝M1A2T戰車丶海馬斯美製多管火箭系統等新式裝備，並頻赴美參與「陸威專案」爭取擴大國軍赴美交流、訓練機會。

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