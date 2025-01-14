呂坤修升上將接任陸軍司令 鍾樹明上將調任國防部軍備副部長

陸軍司令鍾樹明上將治軍作風務實，將調任為國防部軍備副部長。（資料照）

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〔記者羅添斌／台北報導〕軍方上將人事異動，高層人士透露，陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將，現任陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，總統府明天將舉行上將晉任暨授階典禮。

上將接連人事異動，源頭在於現任國防部軍備副部長徐衍璞上將原訂於2月1日屆齡退伍，日前核定提前到本月16日退伍。軍方內部先前即預判，可能會由軍種司令資歷的現役上將接任，經過高層核定之後，決定由現任陸軍司令鍾樹明上將接任，並由陸軍副司令呂坤修中將升任司令，同時晉任為陸軍二級上將。

呂坤修在今年8月底，才剛由八軍團指揮官職務升任為陸軍副司令，時隔不到5個月，又直升為陸軍司令，並且晉任為二級上將，成為三軍官校77年班畢業軍官中，升任為上將的第一位。

呂坤修為陸軍官校77年班丶國防大學戰爭學院94年班以及中山大學EMBA畢業，曾任陸軍333機步旅旅長，歷任澎防部指揮官丶總統侍衛長及現任八軍團指揮官。學經歷紮實丶領導統御成效頗受矚目，8月底升任副司令前夕，他還接連督導軍團重砲射擊及拖式飛彈射擊，接任副司令之後，帶著新任八軍團指揮官廖建興中將拜訪地方首長及仕紳，軍中看好呂坤修有向上發展的空間。

陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將，總統府明天將舉行上將晉任暨授階典禮。圖為呂坤修在2019年6月底晉任為中將時的畫面。（資料照）

新任國防部軍備副部長鍾樹明上將，陸軍官校75年班畢業，擔任司令任內接裝M1A2T戰車丶海馬斯美製多管火箭系統等新式裝備，治軍作風務實的他，在去年督導漢光演習實兵演練時，不實施縮短距離、不移地借景演練及展示課目。他認為實兵、實地、實時的求真指揮作戰演練，才能充分磨練、發揮「擊殺鏈」機制。他同時指示陸軍幕僚將繁瑣的訓練及行政作業進行整合，研發新式丶簡捷的作業系統，以減少基層幹部丶官兵的行政負擔，頗受軍中好評。



現任國防部軍備副部徐衍璞上將，1月16日上將屆齡退伍。（資料照）

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