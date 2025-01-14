德國雙雄聯手！萊茵金屬與 MBDA 合攻海軍雷射武器

安裝於德國海軍薩克森號巡防艦（Sachsen frigate）甲板上的雷射武器展示系統，由萊茵金屬公司（Rheinmetall）和 MBDA 德國分公司（MBDA Deutschland）聯合開發。（圖：德國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 德國軍事媒體《焦點》（Hartpunkt）報導，德國兩大軍工巨擘萊茵金屬公司（Rheinmetall）與 MBDA 德國分公司（MBDA Deutschland）計劃成立合資企業，專注研發海軍雷射武器系統，雙方合作已獲德國反壟斷主管機關批准。

萊茵金屬與 MBDA 在軍用雷射技術領域已有多年的合作經驗。特別是在 2022 年至 2023 年間，雙方共同研發的雷射武器，作為「高能雷射海軍示範計畫工作小組」（High-Energy Laser Naval Demonstrator Working Group, ARGE）的一部分，已在德國海軍薩克森號巡防艦（Sachsen frigate）上進行了測試。

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去年九月，兩家公司簽署了一項合作協議，旨在共同開發艦載雷射武器系統。然而，成立合資企業還需獲得德國反壟斷主管機關的核准。據報導，雙方已於 2023 年 12 月向德國聯邦反壟斷局（Federal Cartel Office）提交申請，並於近期獲得批准。目前，關於合資企業的具體組織架構及未來產品，尚未有進一步的消息。

已公開的資訊顯示，這款雷射武器展示系統的光束輸出功率可達 20 千瓦（kW），且具有高光束密度。與其他現代高功率雷射系統相似，這款德國的展示系統由多個較低功率的雷射器組成，其光束隨後透過光學系統匯聚成單一光束。此系統採用了 12 個近乎相同的光纖雷射模組（fiber laser modules），每個模組可產生高達 2 千瓦的光束。

據悉，該展示系統的原型技術方案，允許在不進行大規模設計變更的情況下，將功率提升至 100 千瓦。在 2022 年至 2023 年的測試中，該展示系統進行了超過 100 次的射擊測試，成功在短距離和極短距離內摧毀無人航空載具（UAV）。

測試結果顯示，該系統能有效反制無人機、無人機群、快艇，以及可能在近距離或極近距離來襲的導引飛彈。此外，未來更可望升級用於摧毀超音速飛彈、火箭彈，以及迫擊砲彈和火砲砲彈。

在合作分工上，MBDA 德國分公司負責目標偵測與追蹤、操作控制台，以及將雷射武器整合至艦艇的控制系統中。萊茵金屬則負責導引系統、展示系統的貨櫃，以及將展示系統以機械和電氣方式整合至薩克森號巡防艦的甲板上。此外，萊茵金屬也負責雷射武器本身及其周邊設備的開發。

德國海軍薩克森級巡防艦首艦——薩克森號（FGS Sachsen F219），該艦已安裝由萊茵金屬公司（Rheinmetall）與 MBDA 德國分公司（MBDA Deutschland）合作開發的雷射武器展示系統，並進行了多次海上測試。（圖：德國海軍）（記者陳成良攝）

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