中國南太外交戰改主打「重點突破」 國防院：帛琉續受中經濟壓迫

圖為第53屆太平洋島國論壇（PIF）。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中共自2016年重啟對我外交戰，逐步奪取我太平洋邦交，就連吐瓦魯、巴拉圭也差點被奪。國防院發佈報告指出，中國在南太以經濟力實行外交戰，帛琉持續受觀光武器脅迫；中國對南太外交單點突破，西國則在南太推動共識決阻斷。

國防院近日發表《2024中共政軍發展評估報告》，其中，國防院網路安全與決策推演研究所章榮明助理研究員發表「中國在南太平洋重掀波瀾」，統整中共在南太平洋地區的外交行動，以及西方各國的反制作為。

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報告指出，中國2020年與索羅門群島建交後，以該國為起點向南太平洋島國擴張，但中國外交部長王毅推動與南太10國簽訂《全面協議》失敗，與南太國家推動的集體行動受挫，中國改為以「重點國家突破」為主，並從涉及主權的軍事、外交「高階政治」，轉往民生、經濟的「低階政治」，從所羅門群島再出發，試圖重新影響「高階政治」。

報告指出，中國以所羅門群島為核心向外擴展，迫使諾魯轉向、強化萬那杜關係，形成讓中國勢力連「線」形成「面」。

報告統整，中國2024年開始以經濟援助「低階政治」方式，首先使諾魯與我斷交，隨後在即將選舉的吐瓦魯煽動輿論試圖動搖其政策，好在勝選新政府維持與台邦交政策；斐濟2022年底新總理曾試圖扭轉親中路線，考慮廢止斐中警務合作並允許我駐斐辦事處從台北改名為中華民國（台灣），但卻在2023年底又改回台北名稱，隨後中國於隔年贈斐碾米廠，其總理赴中發表遵守「一中原則」，顯示斐總理努力失敗屈服中國壓力。

至於帛琉，報告指出，中國對其持續以「觀光武器」威逼利誘，由於帛琉觀光業佔其生產總值過半，中國於疫情復甦期以開放觀光客入帛琉為「誘」，或拒絕帛琉旅遊團入境澳門、網攻帛琉海關系統為「逼」，直到拜登政府對南太國家的《自由聯合協定》援助撥款通過，帛琉才解除轉向危機。

對此，西方國家在諾魯轉向後出手干預，遏止吐瓦魯可能轉向風險，美國國務院亞太卿曾於聽證會證實正進行外交努力；澳洲方面，則設立「印太媒體基金」支持「澳聯社」在南太服務維持輿論影響力，以及增強當地西方金融服務拒止中國銀行及中資進入；「高階政治」部分則在「太平洋島國論壇」期間提出「太平洋警務倡議」，延緩中國警務擴張。

另外，日本對此也做出回應，除了承辦「太平洋島國論壇」，更通過《行動方案》，強調南太國家以共識集體解決問題，阻斷中國單點突破策略。南太島國亦同意該方案的通過。

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