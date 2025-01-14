軍武新知》精準命中 土耳其「ANKA III」無人機首測內置彈艙投放成功

土耳航太工業（TAI）研發的「ANKA III」匿蹤無人機，日前在飛行測試中首度完成內置彈艙測試，順利投放彈體並命中地面靶標。（土耳其航太工業官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕土耳其航太工業（TAI）近日宣布，其開發的「ANKA III」（ANKA 3）攻擊型匿蹤無人機，日前在實地飛行測試中，成功執行內置彈艙的武器投放測試、搭配同由本土廠商自製的「Tolun」炸彈，順利命中地面靶標，這也是該無人機首度完成內置彈艙的武器分離測試。

土耳其航太工業新聞稿指出，這架測試機當日中午自穆爾特德（Mürted）空軍基地起飛後，隨即以空速180節（約333公里／時）爬升至2萬呎（6096公尺）、該機開啟內置彈艙門後，隨即釋放了一枚國造的「Tolun」彈藥，成功擊中位於卡拉皮納爾射擊場（Karapınar shooting range）的地面靶標，這也是該機首度成功執行內置彈艙的武器分離測試。

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ANKA III’ten bir ilk!



ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

@aselsan’ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi.



Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini… pic.twitter.com/7WnAXHKhj8 — Türk Havacılık Uzay Sanayii （@TUSAS_TR） January 13, 2025

根據土耳其航太工業公開資訊，「ANKA III」攻擊型匿蹤無人機，採用無垂尾的三角翼構型，最大升限4萬呎（1萬2192公尺）、最大速度0.7馬赫，可持續滯空飛行10小時；前（2023）年12月底首飛後，現仍持續接受飛行測試。該機除可自主完成起降程序外，也同時具備翼下、內置彈艙武器掛載能力，本次測試投放的「Tolun」，即由該國另一國防企業阿瑟桑（Aselsan）自製的精準導引炸彈。

「ANKA III」無人機雖採用匿蹤構型設計，但在對地攻擊需求，也可同時運用翼下硬掛點擴充彈藥攜帶輛，理論上，該機單次可掛載至多8枚「Tolun」滑翔炸彈。（土耳其航太工業官網）土耳其阿瑟桑國防工業研發的「Tolun」精準導引炸彈、具備全球導航／慣性雙導引模式，最大射程逾百公里，可在55公里內打穿1公尺厚的混凝土牆。（阿瑟桑國防工業官網）

該國近年「國機國造」成果不俗，除有人戰機的KAAN「可汗」自製第五代戰機持續研發中，「噴射鳥」（Hurjet）高級教練機也獲西班牙青睞、準備外銷；「Hürkuş-II」初級教練機日前也已成功首飛，如今ANKA III無人機成功測試內置彈艙後，也進一步凸顯出土耳其航太工業堅實的技術基礎。

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