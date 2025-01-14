F-35家族要添新成員？美空軍部長首度透露接班計畫

美國空軍部長肯達爾表示，F-35 聯合攻擊戰鬥機（F-35 Joint Strike Fighter）的後繼機型，可能會是一個比昂貴的「次代空優計畫」（NGAＤ）戰機更為經濟的替代方案。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）13日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ CSIS）發表《2050年的空軍部》願景報告，提出以較經濟的F-35聯合攻擊戰機（F-35 Joint Strike Fighter）後繼機型，取代原訂造價昂貴的「次世代優計畫」（NGAD）第六代戰機的可能性。

據美國軍事媒體《Defense News》報導，肯達爾表示，美國空軍與太空軍雖然核心任務不變，但面臨全面轉型。空軍必須優先建構核子打擊三位一體，包括「哨兵」（Sentine）洲際彈道飛彈及B-21「突襲者」匿蹤轟炸機（B-21 Raider Stealth Bomber）。同時加速發展「遠距」（standoff）及「介入」（stand-in）打擊能力，其中包括NGAD、無人僚機「協同作戰飛機」（CCA）及新一代空中加油機。

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針對最受矚目的F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor）接替方案，肯達爾坦言，原規劃的NGAD第六代戰機系統研發預算將超過200億美元（約新台幣6617億元），約為F-35成本的三倍，恐限縮採購數量。因此他建議重新評估其他選項，包括開發一款具備多用途及無人機指管能力的F-35後繼機型，或強化遠程打擊能力如長程巡弋飛彈等。

對於包括川普顧問馬斯克（Elon Musk）在內的建議，主張放棄發展後續有人戰機轉而專注無人機，肯達爾認為時機未成熟，並指出此舉需要空軍重大文化轉型。

肯達爾也預警，中國將持續是美國「主要挑戰」（pacing challenge），其軍事威脅將從印太擴及全球。俄羅斯雖受經濟制約，仍是「嚴重威脅」。此外，技術突破、核武衝突或台海危機等變數，都增添未來發展的不確定性。

在太空軍方面，肯達爾強調需因應中俄威脅擴充規模，特別是反制太空作戰（counterspace）能力。他指出，過去十年太空科技革命性進展，將持續影響未來25年全球戰略態勢，太空軍須建構更強大的太空領域感知（space domain awareness）、偵察（surveillance）、目標標定（targeting）及戰損評估（battle damage assessment）能力。

此外，肯達爾預測，未來飛彈（包括彈道飛彈和極音速飛彈）將持續是「優選武器」（preferred weapon），因此太空軍的飛彈預警和追蹤能力對聯合作戰至關重要。極音速飛彈可以音速五倍以上的速度（Mach 5）飛行和機動。

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