2027西太平洋危局！美空軍指揮官：中國現代化戰機將達美軍12倍

美國空軍第412測試聯隊指揮官魏克特准將指著正在進行試飛的B-21「突擊者」轟炸機(B-21 Raider)。右下角插圖為中國近期首飛的兩架新型戰機。(圖: The Aviationist 合成自社群平台 X 照片)

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國空軍愛德華空軍基地第412測試聯隊指揮官魏克特准將(Brig. Gen. Doug Wickert)警告,至2027年,中國解放軍在西太平洋地區的現代化戰機數量將達美軍的12倍,第五代匿蹤戰機比例為5比3,海上巡邏機數量亦達3倍。這一預測凸顯美中軍事實力的懸殊差距。

軍事網站《The Aviationist》報導,魏克特於1月6日的會議上,強調解放軍現代化進程「前所未見」,遠超美軍。作為美空軍核心單位,第412測試聯隊負責武器系統、飛行裝備及先進軟體測試,每年執行逾7400次任務,其中約2000次專攻測試,並運營超過90架測試機。該聯隊還主導美國及盟邦精英飛行員的培訓。

魏克特指出,至2027年,在國際換日線以西的美軍部署區域,解放軍現代化戰機數量將是美軍的12倍,第五代戰機比例達5比3;海上巡邏機數量是美軍的3倍;轟炸機數量方面,解放軍擁有225架有人駕駛轟炸機,具有壓倒性優勢。海上戰力上,解放軍在航空母艦與兩棲突擊艦方面具備3比1優勢,先進潛艦數量為美軍的6倍,現代化多功能作戰艦艇更達9倍。

他進一步透露,中國於2024年12月26日毛澤東誕辰紀念日展示兩款新型戰機,外界推測中國在第六代戰機的研發上或已領先西方。

