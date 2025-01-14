2027西太平洋危局！美空軍指揮官：中國現代化戰機將達美軍12倍

美國空軍第412測試聯隊指揮官魏克特准將指著正在進行試飛的B-21「突擊者」轟炸機（B-21 Raider）。右下角插圖為中國近期首飛的兩架新型戰機。（圖： The Aviationist 合成自社群平台 X 照片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍愛德華空軍基地第412測試聯隊指揮官魏克特准將（Brig. Gen. Doug Wickert）警告，至2027年，中國解放軍在西太平洋地區的現代化戰機數量將達美軍的12倍，第五代匿蹤戰機比例為5比3，海上巡邏機數量亦達3倍。這一預測凸顯美中軍事實力的懸殊差距。

軍事網站《The Aviationist》報導，魏克特於1月6日的會議上，強調解放軍現代化進程「前所未見」，遠超美軍。作為美空軍核心單位，第412測試聯隊負責武器系統、飛行裝備及先進軟體測試，每年執行逾7400次任務，其中約2000次專攻測試，並運營超過90架測試機。該聯隊還主導美國及盟邦精英飛行員的培訓。

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魏克特指出，至2027年，在國際換日線以西的美軍部署區域，解放軍現代化戰機數量將是美軍的12倍，第五代戰機比例達5比3；海上巡邏機數量是美軍的3倍；轟炸機數量方面，解放軍擁有225架有人駕駛轟炸機，具有壓倒性優勢。海上戰力上，解放軍在航空母艦與兩棲突擊艦方面具備3比1優勢，先進潛艦數量為美軍的6倍，現代化多功能作戰艦艇更達9倍。

他進一步透露，中國於2024年12月26日毛澤東誕辰紀念日展示兩款新型戰機，外界推測中國在第六代戰機的研發上或已領先西方。

After the impressive flight debut of what appear to be "sixth-generation" fighter jets developed in China on Dec. 26, 2024, there’s been growing chatter about whether the US and other Western countries might be falling behind the curve.



It's fascinating to think about the… pic.twitter.com/wg6nCd1lF0 — The Aviationist （@TheAviationist） January 3, 2025

此外，台海局勢持續緊張。2024年12月，解放軍在台灣周邊進行大規模演習，規模相當於美國主導的「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）的三倍。演習模擬對艦空襲、逼近台灣領海及封鎖台海空域。同時，解放軍在戈壁沙漠建造台中國際機場的1:1比例模型，並設置美軍福特級航空母艦與驅逐艦標靶，顯示其針對性意圖。

網路安全方面亦不容忽視。魏克特指出，中共持續對美發動網路攻擊，已在美國電網、供水系統和交通網路等重要基礎設施植入惡意程式。至少12家美國電信業者遭入侵，甚至可能導致美國高層官員的通訊遭到監控。他直言：「中共掌握了我們過去至少四年的專線通話紀錄，且依然潛伏於系統中，難以清除。」

魏克特強調，面對如此嚴峻的情勢，愛德華空軍基地的任務至關重要。他展示正在測試的B-21「突襲者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機照片時表示：「這將改變遊戲規則，讓習近平重新審視我們的戰備。」美方已初步訂購100架B-21，並計劃持續增購，以取代現役的B-1「槍騎兵」及B-2「幽靈」轟炸機，成為全球打擊司令部的主力。

魏克特先前在2023年11月的一場會議中曾直言：「我希望習主席能聽到這段話，因為我要讓他知道，愛德華空軍基地的每一位同仁都已做好戰鬥準備。」最後，他指著B-21的照片說：「有了這項武器，今天就不是發動第三次世界大戰的時候。」

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