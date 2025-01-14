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2027西太平洋危局！美空軍指揮官：中國現代化戰機將達美軍12倍
美國空軍第412測試聯隊指揮官魏克特准將指著正在進行試飛的B-21「突擊者」轟炸機（B-21 Raider）。右下角插圖為中國近期首飛的兩架新型戰機。（圖： The Aviationist 合成自社群平台 X 照片）
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍愛德華空軍基地第412測試聯隊指揮官魏克特准將（Brig. Gen. Doug Wickert）警告，至2027年，中國解放軍在西太平洋地區的現代化戰機數量將達美軍的12倍，第五代匿蹤戰機比例為5比3，海上巡邏機數量亦達3倍。這一預測凸顯美中軍事實力的懸殊差距。
軍事網站《The Aviationist》報導，魏克特於1月6日的會議上，強調解放軍現代化進程「前所未見」，遠超美軍。作為美空軍核心單位，第412測試聯隊負責武器系統、飛行裝備及先進軟體測試，每年執行逾7400次任務，其中約2000次專攻測試，並運營超過90架測試機。該聯隊還主導美國及盟邦精英飛行員的培訓。
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魏克特指出，至2027年，在國際換日線以西的美軍部署區域，解放軍現代化戰機數量將是美軍的12倍，第五代戰機比例達5比3；海上巡邏機數量是美軍的3倍；轟炸機數量方面，解放軍擁有225架有人駕駛轟炸機，具有壓倒性優勢。海上戰力上，解放軍在航空母艦與兩棲突擊艦方面具備3比1優勢，先進潛艦數量為美軍的6倍，現代化多功能作戰艦艇更達9倍。
他進一步透露，中國於2024年12月26日毛澤東誕辰紀念日展示兩款新型戰機，外界推測中國在第六代戰機的研發上或已領先西方。
After the impressive flight debut of what appear to be "sixth-generation" fighter jets developed in China on Dec. 26, 2024, there’s been growing chatter about whether the US and other Western countries might be falling behind the curve.— The Aviationist （@TheAviationist） January 3, 2025
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此外，台海局勢持續緊張。2024年12月，解放軍在台灣周邊進行大規模演習，規模相當於美國主導的「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）的三倍。演習模擬對艦空襲、逼近台灣領海及封鎖台海空域。同時，解放軍在戈壁沙漠建造台中國際機場的1:1比例模型，並設置美軍福特級航空母艦與驅逐艦標靶，顯示其針對性意圖。
網路安全方面亦不容忽視。魏克特指出，中共持續對美發動網路攻擊，已在美國電網、供水系統和交通網路等重要基礎設施植入惡意程式。至少12家美國電信業者遭入侵，甚至可能導致美國高層官員的通訊遭到監控。他直言：「中共掌握了我們過去至少四年的專線通話紀錄，且依然潛伏於系統中，難以清除。」
魏克特強調，面對如此嚴峻的情勢，愛德華空軍基地的任務至關重要。他展示正在測試的B-21「突襲者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機照片時表示：「這將改變遊戲規則，讓習近平重新審視我們的戰備。」美方已初步訂購100架B-21，並計劃持續增購，以取代現役的B-1「槍騎兵」及B-2「幽靈」轟炸機，成為全球打擊司令部的主力。
魏克特先前在2023年11月的一場會議中曾直言：「我希望習主席能聽到這段話，因為我要讓他知道，愛德華空軍基地的每一位同仁都已做好戰鬥準備。」最後，他指著B-21的照片說：「有了這項武器，今天就不是發動第三次世界大戰的時候。」