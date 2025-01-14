不富裕也要買...非洲國家尚比亞掏33億元向美買「貝爾412」直升機

美國DSCA昨（13）日公告，國務院已批准向尚比亞（Zambia）共和國出售「貝爾412」增強型中型運輸直升機，以及相關的後勤支援項目，總價值為1億美元（約新台幣33億元）。圖為警用版貝爾412。（圖片擷取自貝爾官網）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕位於南非內陸地區的尚比亞共和國，有著中度開發的都市水準及豐富銅礦資源，但即便如此，剛擺脫貧窮國家之列的尚比亞，整體經濟狀況也仍不算富裕；不過，該國近期計畫斥資1億美元（約新台幣33億元），向美國採購若干數量的「貝爾412」中型運輸直升機，做為區域維和及人道救援等任務使用，該直升機也是著名的「休伊」（Huey）系列產品。

尚比亞這項採購意向，是由美國國防部國防安全合作局（DSCA）所公布，DSCA昨（13）日表示，美國國務院已批准向尚比亞出售「貝爾412」（Bell 412）增強型中型運輸直升機，以及相關的後勤支援項目，總價值為1億美元，將由外國軍事融資和尚比亞國家基金共同出資。



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這項出售將提高尚比亞武裝部隊，在遠距離和非標準天氣條件下，執行區域維和、救災和人道主義援助等任務能力。圖中明顯可見其4葉的螺旋槳。（圖片擷取自貝爾官網）

公告指出，這款直升機將配備無線電通訊系統、導航系統、氣象雷達和氣象訊息轉發能力，以及飛行員、維修人員的資格和過渡訓練；這個軍售也包括相關地面支援設備、專用工具、測試設備與技術維護手冊等。此項出售將提高尚比亞武裝部隊，在遠距離和非標準天氣條件下，執行區域維和、救災和人道主義援助等任務方面的能力，也是美國在維持南非地區，政治穩定與經濟進步的重要力量。

儘管公告中並未說明尚比亞欲採購的數量，僅附註說明這項批准的金額，將會高估於實際購買的價值，最終狀況會在談判合約中確定。不過，據網路資訊顯示，以民用最暢銷版本的Bell 412 EPX為例，單架成本約在1450萬美元至1600萬美元（約新台幣4.7億元至5.2億元）之間，而軍用版的成本可能更高，如此推估採購的總價數應不會高於10架。

貝爾412於1979年問世生產，該機發源自越戰赫赫有名的UH-1直升機，並以此為基礎升級為2具引擎，螺旋槳葉片也從2葉增加到了4葉。（圖片擷取自貝爾官網）

「貝爾412」是貝爾直升機公司生產的「休伊」（Huey）系列通用直升機，於1979年問世生產，該機發源自越戰赫赫有名的UH-1直升機，並以此為基礎升級為2具引擎，螺旋槳葉片也從2葉增加到了4葉。由於其價錢合理，實用可靠性相對較高，因此，例如辛巴威、烏拉圭、坦尚尼亞及索馬利亞等中南美洲、非洲國家，都引進該系列機種。

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