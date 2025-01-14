軍援再升級！德國交付烏克蘭首輛 RCH 155 輪式自走砲

德國KMW公司的RCH 155輪式自走砲，採用「拳師」八輪甲車底盤。（圖取自KMW官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據德國媒體《世界報》（Die Welt）報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Borys Pistorius）13 日在卡塞爾（Kassel）將首輛 RCH 155 輪式自走砲移交給烏克蘭大使，這款由德國裝甲大廠「克勞斯-瑪菲·威格曼」（KMW）製造的先進火砲系統，將大幅強化烏克蘭的遠程打擊能力。

此次交付儀式於萊茵金屬公司（Rheinmetall）位於卡塞爾的廠區進行，該廠區也負責 RCH 155 自走砲的生產。早在 1 月 9 日，佩斯托瑞斯即向媒體透露，烏克蘭將於 2025 年接收首批六輛最新型的 155 公厘 RCH 155 輪式自走砲，首輛將於一週後交付。

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烏克蘭最初於 2022 年計劃採購 18 輛 RCH 155 自走砲，隨後兩度追加訂單，最終數量增至 54 輛。然而，由於萊茵金屬公司產能受限，導致首批系統的交付日期不斷延後。目前尚不清楚這輛自走砲是否會立即運往烏克蘭前線，或將用於訓練烏克蘭砲兵。

為加速生產，萊茵金屬計劃透過增加英國的產能來擴大 RCH 155 的產量。根據 2023 年 10 月 23 日，德國與英國國防部長在倫敦簽署的間協議，除了車輛平台本身，155 公厘火砲也將在英國生產。萊茵金屬指出，該廠將生產用於升級版挑戰者 3 型戰車（Challenger 3 tanks）的 L55A1 型 120 公厘滑膛砲的砲管，以及 155公厘自走砲的膛線砲管。

值得注意的是，這款烏克蘭身為首位客戶的先進自走砲，德國自身也計劃大量採購。在批准增購 105 輛豹 2A8 型戰車（Leopard 2A8s）後，德國國防部也有意採購同等數量的拳師式裝甲運兵車（Boxer wheeled armored personnel carriers），其中 80 輛將採用 RCH 155 自走砲構型。

RCH 155則是以「拳師」（Boxer）八輪甲車底盤，搭配KMW公司開發的52倍徑北約標準155公厘榴砲模組化無人砲塔（AGM）而成。該砲塔大量採用PzH2000自走砲技術與零組件，並強調能輕易與各種40噸級底盤整合。武裝同樣為52倍徑155公厘榴彈砲，射程性能與瑞典「弓箭手」自走砲（Archer Mobile Howitzer）相當，全車共可攜帶30發砲彈。

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