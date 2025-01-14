海軍承德艦性能提升最新影像曝光 B砲位下方有玄機

海軍承德艦升級，最新影像曝光。（臉書粉專「船舶物語」提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕在高雄港台船碼頭進行戰鬥系統性能提升的海軍承德艦，最新影像今（14）日曝光。臉書粉專「船舶物語」目擊，不少技術人員在船體各處趕工，肉眼可見部分雷達及武器系統已安裝到位。

其中，原本位在艦艏主砲（A砲位）後方的海欉樹飛彈（B砲位），拆除後目前B砲位是平整的狀態，至於B砲位甲板下方是否已依計畫安裝華陽垂直發射系統，以及國造海劍二防空飛彈，軍方並未評論說明，今年九月交艦時即可見分曉。

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主桅杆（左）帆布覆蓋的部分，疑似更換為可以導控海劍二防空飛彈的海蜂眼X波段旋轉式相位陣列雷達。（臉書粉專「船舶物語」提供）

「船舶物語」指出，武器系統可見位在艦艏的76快砲丶艦艉上方的Mk-16方陣近迫武器系統（俗稱方陣快砲），以及艦艉兩側的波佛斯40公釐快砲；另有衛星通信天線、DRBV-26C 木星二型（Castor II B）二維長程對空搜索雷達。

主桅杆原有的配備包括中科院自行研發的CS/SLQ-6電戰系統、電子干擾天線與半弧形電子截收天線；RS3050 海神G型對空/平面搜索雷達；Thales Castor 2C X波段射控雷達。

不過，目前肉眼可見用帆布覆蓋的部分，疑似更換為可以導控海劍二防空飛彈的海蜂眼X波段旋轉式相位陣列雷達。

據了解，為強化服役超過25年的6艘康定級巡防艦戰力，海軍斥資約431億元執行戰系性能提升案，外購裝備於去年底到貨後，中科院、海軍等單位正積極趕工，首艘改裝艦「承德艦」力拚今年9月完工。

肉眼可見部分雷達及武器系統已安裝到位。（臉書粉專「船舶物語」提供）

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