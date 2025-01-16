基層骨幹補血中 一年期義務役首年復徵350位新科下士

國軍去年元月復徵首梯一年期義務役男，預計於本周起退伍。圖為首梯役男行軍訓練情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部自去（2024）年元月起復徵一年期義務役男，根據國防部資料顯示，截至去年12月底，國軍全年度徵集、分發役男數約6000人，其中有350人接受士官訓練，約佔去年全體役男的5.8％。這批「新科下士」在國軍主戰、守備部隊亟欲補足基幹之際，將扮演起重要角色。

復徵義務役首年6千人入伍 350名二兵結訓升「下士」





為因應少子化、敵情威脅升溫等挑戰，前總統蔡英文前（2022）年底拍板恢復徵集一年期義務役，適用對象為2005年次以後適服兵役男子，全案經過一年預告期、自2024年元旦起正式實施，根據國防部統計，國軍首年復徵的義務役共計有6000人入伍、結訓，並按分發流路正式下部隊服役。

國防部前年底曾推估，隨著2005年次以後的適齡役男逐漸離開校園，今（2025）年可徵集的役男人數將達1萬5000人左右，到了2029年，這個數字可上升至5萬3600人。

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國軍復徵一年期義務役男，並恢復校選預士制度，去年一共有350人接受士官訓練，成為新科下士。（資料照，軍聞社提供）儘管國軍復徵一年期義務役，但過往的預備軍、士官考試要到2027年才會恢復，在此之前，國防部計畫先藉由部隊主官擇優選訓的「校選預士」制度，部分滿足部隊基幹缺員的編制壓力；國防部向本報表示，陸軍步訓部2024年招訓義務役機步、步兵士官班等共13個班隊，全年五梯次合計接、完訓350人，約佔去年度役男分發部隊人數的5.8％。

加錢留人非萬靈丹 國軍士官編現比跌破8成門檻





升任下士的義務役士官待遇比士兵優渥，每月可領取約2萬7000餘元的本俸與專業加給，比義務役二兵的2萬1000餘元多出6000元左右，但須承擔責任伴隨權益而來。士官不僅須帶領士兵遂行各種戰訓任務，退伍後召訓列管期長達12年、直到50歲才能除役，比起士兵的8年、36歲除役來得更久。

與此同時，志願役官兵招募、留營的挑戰日益嚴峻，根據立法院預算中心發布的國防部2025年預算評估報告，國軍現役志願役官兵人數已降至15萬2885人，創下2018年以來新低紀錄。此外，該報告更點出另一項重點指標，就是國軍自2020年起逐年下降的軍、士官編現比；截至去年6月，國軍的軍官編現比僅剩80.19％、士官編現比更降至78.98％，明顯與2020年的88.68％、86.21％有落差。

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