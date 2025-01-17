首批復徵義務役勇於迎接磨練 逾1800位新兵自選主戰部隊服役

圖為步兵137旅義務役男，去（2024）年11月於陸軍南測中心基地訓練期間，執行「紅隼」反裝甲火箭實彈射擊。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部2018年起停招義務役、預官預士，目標建構量小、質精的全志願役部隊，但招募成效不如預期，軍訓役又無法補充基幹需求，導致各大部隊人力缺口擴大，形成國軍「失落十年」，隨著軍方復徵一年義務役，這種現象可望緩解。根據國防部統計，截至去（2024）年底，首年徵集的義務役中，有1800餘員自願選填主戰部隊服役，約佔總分發人數的3成。

「Z世代」新兵追隨己心 逾1800名役男選填主戰部隊

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根據國防部前（2023）年公布的「國軍兵力結構調整方案」政策說明，接受徵集一年期義務役的役男，在完成為期8周的入伍訓練後，可以其民間專長、技術證照參與部隊分發；或是分發至鄰近自身戶籍地的單位服役，亦可照個人意願，選填主戰部隊及外、離島部隊服役，並在下部隊並完成專長訓練後，開始領取相關專業、勤務加給。

於陸軍步兵302旅入伍的義務役2226梯，去（2024）年3月實施分發部隊抽籤。（國防部發言人官方Facebook）

其中，首批復徵一年兵分發主戰部隊的情形，經國防部統計後向本報表示，一年期義務役除分發三軍各類守備部隊、或依民間專長參與部隊遴選外；截至去（2024）年12月底，近6千名自八周新訓結訓的役男中，有1800餘名士兵是自願選填主戰部隊後、如期撥交單位服役，約占全體分發部隊人數的3成。

陸軍首批復徵一年兵去哪裡？本、外島單位通通有

圖為馬防部步兵營一位義務役二兵，去（2024）年7月漢光40號演習期間參與「平封戰啟據點開設暨一、三、五類整補作業」。（取自青年日報）圖為機步333旅砲兵營一位義務役一兵，去（2024）年9月參與部隊基地訓練，並執行105榴砲實彈射擊訓練。（取自青年日報）隸屬憲兵211營的忠貞義務役957梯新兵，去（2024）年11月接受憲指部政戰主任視導，了解服役情形。（擷自憲兵忠貞報）

去年「打頭陣」入伍的陸軍義務役男，新訓後的分發部隊除步兵101、109、137及249旅等本島守備部隊，亦有人員前往澎防部、金防部、馬防部屬步兵營等外離島單位；主戰部隊方面則有機步333旅、裝甲586旅、58砲指部、21砲指部、花防部混砲營，以及戍守北市總統府的憲兵211營等單位。

由於國軍主戰部隊編現比長期下降，在政府復徵一年期義務役後，外界一度認為這些新兵會大批進入主戰部隊服役；國防部前（2023）年10月曾澄清，復徵的一年兵將優先分發本、外島及中樞防衛等守備單位，而首年統計數據也與上述情形相符，惟役男志願選填主戰部隊的比例，相對高於預期。

國軍2024年復徵義務役男結訓分發部隊情形。（記者陳治程統整、製圖）

這批分發本、外島守備單位和主戰部隊的新兵們，在完成二階段專長訓後，有人取得機槍、迫砲甚至是通訊專長，更有部分二兵受訓升下士，先後投入漢光演習、長泰操演等大型演訓；亦隨部隊下基地，通過一系列專長鑑測，驗證自身戰力。隨著陸軍2226梯將從今（17）日起陸續退伍，這批一年兵未來將由後備部隊納管，當戰事發生，將扮演承上啟下的戰力中堅。

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