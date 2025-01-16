首批復徵一年兵要退伍了！ 具時代意義的「精實版」訓練歷程全紀錄

即將參與「震撼教育」的一年期役男相互合作，為鄰兵塗上偽裝膏。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍肆應少子化、敵情威脅增溫而復徵的首梯一年兵退伍在即！根據國防部的訓練流路，去年元月24日入伍的陸軍2226梯士官兵，若以高中軍訓課程折抵役期，最快於本周六（18日）起陸續退伍。比起差一梯卻差5年的義務役「學長們」，這批新一代義務役男所受訓練更加精實，也是國軍充實後備戰力的新典範。

正視國軍基幹「斷鏈」問題 一年義務役睽違5年回歸

國軍2013年起實施「軍事訓練役」政策後，1994年（含）後出生役男僅需服4個月兵役，也因此讓1993年次（含）前役男所服的一年期常備役逐步退場；一度被外界稱作「末代義務役」的陸軍2225梯299員、海軍艦艇兵735梯39員、海軍陸戰隊811梯41員、空軍892梯33員役男，在2018年12月26日以前全數退伍。

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不過，在2225梯役男退伍後4年，當我國深陷「少子化」危機，顛覆全球局勢的俄烏戰爭於2022年2月爆發；中共解放軍對軍事、灰色地帶襲擾力道也持續加大，聯合演訓也更勝以往。這些現象的發生，都使我國現行國防戰力養成機制，備受外界質疑和討論。

前總統蔡英文於2022年12月27日宣布恢復徵集一年期義務役時坦言，這決定對她而言是無比困難，但身為總統、三軍統帥，這也是她確保國家利益、世代永續民主生活之責。政府依法預告義務役復徵後，新制於2024年元月正式上路，陸軍2226梯役男也在當月1月25日入伍，成為我國兵役制度再度轉型的重大里程碑。

今昔「一年兵」比一比 新制52周訓練打造新戰力

一年期義務役男入伍時接受「髮姐」剃髮。（資料照）雖然與學長們「差一梯差5年」，但若以訓練課程、從軍經歷檢視新科一年兵，戰力已不可同日而語。

根據國防部新制一年期義務役的訓練流路規畫，每位役男入伍後須接受8周基礎訓練，培養體能戰力、兵力訓練與戰鬥教練等基本素養，下部隊後則須接受18周駐地訓練，進一步磨練專長、民防與戰備技能，接續的7周專精訓練，熟悉小部隊戰鬥與武器操作，另外還有13周的兵科基地訓練、6周聯合演訓等。

因此，在去年度的「漢光40號」實兵演習之中，即可見一年期役男隨著主戰部隊、守備部隊一同參與演訓的情形；陸軍333旅與586旅去年10月進行「長泰19號」操演時，役男亦沒有缺席，隨著部隊不分晝夜地應處各種狀況。

一年期義務役男實彈射擊「紅隼」火箭彈。（資料照）比起過去的「學長們」鮮少接觸槍、砲實彈射擊，國防部律定新科一年役男全役期須打至少800發的槍械實彈，且並非僅限於臥射，役男不但得接受變換姿勢、射擊位置的「快速反應射擊」訓練，還隨著部隊移師海灘、河口遂行「野戰射擊」，在培養射擊技能的同時熟悉作戰環境。

另外，這批新科一年期役男，也隨著國軍籌獲新裝備，習得更多武器操作經驗。陸軍去年11月即安排一批赴南測中心受基地訓練的役男，進行國造「紅隼」反裝甲火箭彈的射擊訓練，雖然只是打「縮射彈」，但聲、光效果仍相當震撼，有助於強化其單兵作戰能力。國軍復徵一年兵大事記。（記者陳治程整理；記者涂鉅旻製圖）

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