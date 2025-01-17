國軍復徵義務役滿周年 武器編裝、部隊缺員挑戰仍待克服

圖為去（2024）年漢光40號演習期間，於華翠大橋進行匝道管制演練的憲兵官兵，並手持T75班用機槍，模擬應對敵軍突入。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國2022年底宣布復徵一年義務役後，去（2024）年實施至今已滿周年。首年入伍的近7千名役男，無論在守備、主戰部隊，都已成各單位重要的戰力新血；回顧國軍復徵義務役首年，新制52周訓練雖有看頭，但人員徵召、武器編訓的成果，與政策目標仍有落差。當兵役制度從全募兵轉回徵、募並行，如何讓復徵的義務役新兵為國軍「加分」，仍待軍方通盤檢討後予以精進。

義務役四大新武器僅打過紅隼 守備旅編裝籌獲跟不上

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總統府先前宣布復徵義務役時宣稱，新制一年期義務役除訓練課程革新，未來按分發部隊性質，部分役男可望操作「紅隼」、「刺針」、「標槍」及無人機等指標性新式武器，強化國軍不對稱戰力；一年過去，上述四項新武器中僅紅隼反裝甲飛彈完成實射，其餘三項均受制裝備未到位、數量不足或訓能受限之故，並無義務役男接受訓練後獲專長簽核。

總統府2022年宣布復徵一年義務役時曾宣示，未來新制一年兵也有機會獲得紅隼、刺針、標槍與無人機等先進專長；但復徵首年後，義務役們僅實射過紅隼火箭彈。（本報資料照，記者王藝菘攝）

不過，陸軍去年7月成立無人機中心、400枚刺針飛彈全數到位後；加上先前投入1.78餘億台幣、委託中科院生產的「新型雙聯裝刺針飛彈系統訓練模擬器」也在同年11月接收，未來單套系統可同時供12位學員訓練，上述新式武器缺乏訓能的問題有望獲得解決。

另一方面，大部分義務役男分發的步兵守備旅，去年準備隨部隊展開基地訓練之際，竟傳出缺裝而無法進訓，陸軍當時雖以平衡調撥完成整備，但對兼負新訓、後備教召任務的守備部隊來說，整體編裝不足額的現象仍要解決。

圖為陸軍步兵109旅義務役役男，去（2024）年10月於北測中心進行迫砲射擊訓練。（取自青年日報）

綜合國防部公開預算書、立法院預算中心評估報告，國軍2022年起先後編列經費採購班用機槍、榴彈發射器、手槍、榴彈機槍；甚至是輕型消毒器、背負式消毒器、夜視鏡和雙目望遠鏡，截至去年均有產製落後、延宕交付情形。即便義務役後開始補上各部隊的人力缺口，但裝備產能未能齊頭並進，對於日後擴大的一年期義務役、後備動員訓能而言，仍舊有隱憂。

900餘名一年兵轉服志願役 對接裝但缺人的主戰旅還不夠

國軍志願役人員、部隊編現比長期為外界詬病，國防部雖有持續改善志願役待遇，但數據還是未見改善。立法院預算中心發布的2025年國防預算評估報告指出，國軍現役志願役官兵人數已降至15萬2885人、是2018年以來新低；軍、士官編現比也從2020年起逐年下降，截至去年中，這兩項數字分別僅剩80.19％、78.98％，跌破8成門檻。

與此同時，首批復徵義務役轉服志願役的人數，若與前揭數字做對比，仍是「杯水車薪」。根據國防部統計，截至去年12月底，首批一年期義務役男轉服志願士兵者有900餘位、佔分發部隊人數15％；若將其與去年結訓的義務役下士加總，國軍去年也僅獲近1300名基層官、士兵到部服役。

圖為復徵一年期義務役，去（2024）年7月於步兵249旅參與士官晉任典禮。（取自青年日報）

攤開國軍將換裝的新式軍備，除陸軍M1A2T戰車、HIMARS多管火箭系統、標槍飛彈與拖式2B反裝甲飛彈；海軍沱江級巡邏艦、輕巡艦、岸置魚叉飛彈也蓄勢待發，空軍亦準備迎接F-16 Block 70戰機、MQ-9B無人機；當這些精密武器需由志願役操作，但主戰部隊又面臨人力流失，此時正是義務役支援相關勤務的時候。如何讓義務役在新制訓練下具備戰力、獲先進專長，同時減輕志願役人員負荷，是軍方日後仍要思索的一大課題。

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