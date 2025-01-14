智慧雷達+電子戰技術！以色列助北約打造無人機反制新標竿

埃爾比特系統公司（Elbit Systems）「驅離無人機」（ReDrone）反無人機系統固定式配置，安裝於建築物屋頂。（圖：Elbit Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems Ltd.）宣布獲得價值約6000萬美元（約新台幣19.38億元）的合約，將為北約某歐洲成員國提供多層次反無人機系統（C-UAS），合約執行期為三年。這是該公司最新的重大防禦科技成果。

根據該公司官網聲明，合約內容包括供應埃爾比特的「驅離無人機」（ReDrone™）模組化反無人機系統。此系統結合了「全天候智慧雷達」（DAiR Radar）、「訊號情報」（SIGINT）感測器、「電子戰」（EW）反制措施與光電（EO）日夜酬載設備，可實現強化的整合空中圖像與精確的電子攻擊能力。

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ReDrone 系統具有模組化、多感測器、多任務特性，可超越一般主動與被動感測器的功能，快速偵測、識別、定位與追蹤多架敵方無人機，並進行有效癱瘓。系統適用於城市、鄉村及各種天氣條件，並支持固定與機動配置，後者可安裝於車輛平台上以提升作戰靈活性。

該系統同時搭載先進的指管系統（C4I），能進行全面的任務管理。此外，ReDrone 系統安裝便捷，一人可在20分鐘內完成部署，操作門檻低，適合多元應用場景，包括軍事基地、機場、邊境保護及重大活動安保。

隨著無人機威脅的日益升高，全球對反無人機系統的需求急劇增加。埃爾比特系統公司的情監偵與電子戰部門總經理薩巴格（Oren Sabag）表示：「該合約再次證明我們的技術在電子戰、訊號情報、雷達與光電領域的先進性與可靠性。我們很自豪地能進一步鞏固與北約成員國的長期合作關係。」

除了本次合約，埃爾比特系統公司於2023年還與荷蘭陸軍簽署價值5500萬美元（約新台幣18億元）的合約，供應類似的反無人機系統並進行全面整合及操作培訓。該系列合約進一步彰顯了埃爾比特系統公司在全球反無人機市場中的領導地位與技術競爭力。

「驅離無人機」（ReDrone）反無人機系統與運作方式。該系統透過干擾、控制、安全降落或接管無人機（左上），並結合偵測、追蹤、定位與分類（中上）能力，再利用 3D 雷達偵測與追蹤（右中）以及全天候光電／紅外線攝影機進行識別與追蹤（右下），最後透過指管系統（Command & Control, C2）進行控制（下方）。（圖：Elbit Systems）

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