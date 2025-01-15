1100 公里縱深打擊！烏 146 無人機及美英飛彈狂襲俄多處軍工設施

這張截圖來自 1 月 14 日發布的社群媒體影片，顯示俄羅斯喀山（Kazan）一處工業區附近發生爆炸後，現場竄出濃煙和火焰。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方近日同步發射美製戰術飛彈和英製巡弋飛彈，並出動146架無人機攻擊俄羅斯多個戰略目標，是迄今規模最大的跨境襲擊行動。此舉引發俄羅斯強烈譴責，誓言將採取報復措施。。

據《路透》14日報導，烏克蘭此次行動發射6枚美製ATACMS戰術彈道飛彈及6枚英製「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈，同時出動大批無人機。烏克蘭武裝部隊總參謀部證實，此次攻擊深入俄羅斯境內達1100公里，目標包括布良斯克、薩拉托夫、圖拉和韃靼斯坦等地區的石油設施、煉油廠、化工廠及軍火庫。

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俄羅斯國防部聲稱已攔截所有來襲飛彈，並在戰區外擊落146架無人機，另有2枚「暴風影」飛彈在黑海上空被擊落。俄方警告，「基輔政權在西方支持下的挑釁行為必將遭到反制」。去年11月，在烏克蘭首度以美英飛彈攻擊俄羅斯後，莫斯科曾以新型「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈回擊。

此次無人機攻擊重創了薩拉托夫州。該州首府薩拉托夫市和恩格斯市的多處工業設施遭襲受損，當地學校被迫改採遠距教學。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，成功打擊恩格斯市克里斯特爾油料儲存設施、布良斯克化學武器廠、薩拉托夫煉油廠等戰略目標，多處設施起火。據烏克蘭安全部門消息人士透露，恩格斯空軍基地的導引炸彈與飛彈儲存庫也在攻擊目標之列。

戰事升溫之際，俄羅斯總統普廷警告，美英允許烏克蘭以其提供的飛彈襲擊俄境，正使衝突朝全球化擴展。美國總統當選人川普則持續呼籲以談判結束戰爭，使華府對烏克蘭的長期軍援前景蒙上陰影。

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