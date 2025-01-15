國軍偵獲2中國無人機繞台一圈 單日24機6艦配合「聯合戰備警巡」

中共機艦昨日於台海周邊執行「聯合戰備警巡」，國防部今日統計，單日一共偵獲共機24架次、共艦6艘於台海活動，其中兩架次無人機自上午7時起至傍晚17時，環繞台灣飛行一圈。圖為中共軍機示意圖。（國防部提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部昨（14）日中午指出，昨日上午中共機艦於台海周邊執行「聯合戰備警巡」，並偵獲多架軍機進入我北、中部、西南及東部空域；國防部今日再進一步統整表示，昨日單日全天一共偵獲共機24架次、共艦6艘於台海活動，其中兩架次無人機自上午7時起至傍晚17時，環繞台灣飛行一圈。

根據國防部今（15）日發布的中共解放軍台海周邊海空域動態顯示，截至今日上午6時止，國軍於台海周邊一共偵獲共機24架次，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域者，達21架次；另外，偵獲共艦6艘，持續在台海周邊活動。國軍運用聯合情監偵系統、任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密掌握相關動態資訊。

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截至今日上午6時止，國軍於台海周邊一共偵獲共機24架次，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域者，達21架次；另外，偵獲共艦6艘。（國防部提供）

國防部進一步公布共機行動範圍圖顯示，自昨日上午起，共機約莫同一時間於海峽中線以西及我北部、西南空域出沒。北部空域方面，約7時50分至中午13時，偵獲共機5架次，其中3架進入北部空域；中線西岸方面，自8時10分至午後16時45分，偵獲共機15架次，其中14架逾越海峽中線；西南空域方面，自8時40分至10時35分，偵獲共機2架次。

另外，自上午7時15分至下午17時25分，偵獲中共無人機2架次，穿越台海中線並沿著台海外圍飛行一圈。

國防部昨日中午已先行發新聞稿指出，自上午8時20分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海活動，其中19架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

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