對台軍售積壓逾200億美元 美準國安顧問發聲：盼加速交運

美對台軍售積壓逾200億美元，根據國防部資訊顯示，AGM-154（JSOW）炸彈要到2026年才會到貨。（圖片擷取自DVIDS）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普任命的國家安全顧問瓦爾茲表示，他希望加快交付台灣購買的武器，以遏制來自中國的威脅

據《路透》報導，美國共和黨籍眾議員、川普任命的國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）在當地時間14日於華盛頓的一場活動中表示，目前延遲交運台灣的軍武「超過200億美元」，他希望加快交付台灣所購買的武器，作為對中國的威懾力量。

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去年9月有美國智庫統計研究指出，五角大廈迄今對我軍售積壓金額已破200億美元，如F-16C/D Block 70戰機丶M1A2T主戰車、岸置魚叉飛彈、AGM-154C精準彈藥等軍備皆入列。

瓦爾茲是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員，擔任6年眾議員期間，因長期擔任國防首長幕僚，在軍事與情報等委員會對台灣事務極為熟悉，高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

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