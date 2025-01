F-16 Block70人呢？ 我國首架機原訂去年底出廠測試 疑又延宕了

原訂管制於去年底前出廠測試的我國首架F-16 Block70戰機,至今已2025年1月中旬,尚未看到有任何官方新聞消息或是美國民眾拍攝的相關測試畫面,不免讓人懷疑,新機出廠是否又延宕了?圖為去年10月保加利亞的首架F-16 Block70成功試飛。(圖片截取自洛克希德馬汀)

〔記者劉宇捷/台北報導〕我國向美採購66架F-16 Block70戰機延遲交付已不是新議題,一再延宕使不少民眾失去信心,儘管國防部於去(2024)年第3季時表示,產線上已有19架飛機正在生產,去年底將交付首架測試。然而,至今已1月中旬,尚未看到有任何官方新聞消息或是美國民眾拍攝到的相關測試畫面,不免讓人懷疑,新機是否還尚未出廠、又延宕了?

據國防部去年報告的更新消息表示,有關我國向美洛克希德馬汀(Lockheed Martin)採購的66架F-16 Block70戰機,美國產線上已有19架飛機正在做,預計去(2024)年底將交付首架測試,2026年前將全數交付,對飛行員的人力及訓練也有分三階段規劃的配套。

From cutting-edge avionics to an industry-leading structural service life of 12,000 hours, the F-16 Block 70 has been meticulously crafted and seamlessly integrated to deliver unmatched performance, agility and reliability. #Falcon50 pic.twitter.com/0MNIZi49BP