F-16 Block70人呢？ 我國首架機原訂去年底出廠測試 疑又延宕了

原訂管制於去年底前出廠測試的我國首架F-16 Block70戰機，至今已2025年1月中旬，尚未看到有任何官方新聞消息或是美國民眾拍攝的相關測試畫面，不免讓人懷疑，新機出廠是否又延宕了？圖為去年10月保加利亞的首架F-16 Block70成功試飛。（圖片截取自洛克希德馬汀）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國向美採購66架F-16 Block70戰機延遲交付已不是新議題，一再延宕使不少民眾失去信心，儘管國防部於去（2024）年第3季時表示，產線上已有19架飛機正在生產，去年底將交付首架測試。然而，至今已1月中旬，尚未看到有任何官方新聞消息或是美國民眾拍攝到的相關測試畫面，不免讓人懷疑，新機是否還尚未出廠、又延宕了？

據國防部去年報告的更新消息表示，有關我國向美洛克希德馬汀（Lockheed Martin）採購的66架F-16 Block70戰機，美國產線上已有19架飛機正在做，預計去（2024）年底將交付首架測試，2026年前將全數交付，對飛行員的人力及訓練也有分三階段規劃的配套。

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From cutting-edge avionics to an industry-leading structural service life of 12,000 hours, the F-16 Block 70 has been meticulously crafted and seamlessly integrated to deliver unmatched performance, agility and reliability. #Falcon50 pic.twitter.com/0MNIZi49BP — Lockheed Martin （@LockheedMartin） April 19, 2024

不過，經查詢洛克希德馬汀公司官網及該公司相關社群媒體，截至去年底至今，並未有揭露任何出廠的消息或畫面，也未見有美國當地民眾拍攝到機體拖出測試的畫面，不免讓人懷疑F-16人呢？是否再次遭遇延宕問題。雖然不能排除事涉國安機敏、不便透露的可能性，但實在是安靜的不尋常。

回顧我國F-16 Block70交付計畫，自2019年8月獲美同意軍售以來，最初計畫2023年第4季交付，後因疫情、技術整合瓶頸等因素，美方告知延後至2024年第3季交付；然而，後又因國際情勢變動，部分供應商交貨期程遞延、美方組裝期程調整等綜合因素，再度延後至同年第4季，軍方也獲悉美方規劃於去年底進行首架機的出廠測試。不過，截至目前已2025年初，尚未有任何相關消息。

F-16 Block70採用全新的座艙設計與新的整合技術，號稱是最先進的第4代戰機。不過，我國的購機案卻頻頻遭遇延宕。（圖片截取自@FAV_CLUB的Ｘ帳號／來源洛克希德馬汀）

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