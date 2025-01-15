高空「母艦」發射無人機！美軍「發射效應」計畫揭秘

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據美國軍事媒體《Defense News》報導，美國陸軍正積極尋求一種可從中高空平台發射的無人機系統，用於執行情報、監視及偵察任務。美國陸軍「固定翼飛機專案辦公室」（Fixed-Wing Aircraft Project Office）下屬的「特殊電子任務飛機產品處」已在政府的商業機會網站（Sam.gov）發布資訊徵詢書（RFI），計劃在2026會計年度展示此類無人機的作戰能力。

這些被稱為「發射效應」（Launched Effects, LE）的無人機系統，將被整合到行政專機等級的飛機（例如龐巴迪 G6500，Bombardier G6500）的「掛載點」（hardpoints）上。這些「母機」將在平均海平面 1萬2500 公尺以上的高度飛行，並能以超過 400 節的真實空速飛行超過七小時。這意味著 LE 及其感測器需能在攝氏零下 65 度的低溫環境中長時間運作。

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「發射效應」是美國陸軍對空中平台無人機部分的專業術語，可執行多樣化任務，如目標標定、偵察、監視、網路延伸或打擊等。「發射效應」無人機能夠從空中及地面載具部署。根據該資訊徵詢書，這些 LE 將透過機翼掛架掛載於飛機上，並可在飛行中進行部署。

整體「發射效應」的開發，象徵著美國陸軍航空計畫的新方向。美國陸軍視無人機和更廣義的 LE 平台為與敵人接觸時的先鋒。目前，美國陸軍正全力發展並在戰場上部署這些 LE 無人機，同時加速採購各種航程和速度的無人機。一年前，陸軍取消了「未來攻擊偵察機」（Future Attack Reconnaissance Aircraft）計畫，將部份因此空出的資金用於加速「發射效應」無人機的發展。

2020 年，美軍選擇了 10 家公司提供成熟的中程發射效應技術。今年稍早，從中選出 5 家公司共同打造原型機，每家公司負責系統的不同部分。其中，Anduril Industries負責提供飛行載具，美國主要軍事承包商雷神技術（RTX）子公司）的柯林斯航太（Collins Aerospace）則負責任務系統，極光飛行科學公司（Aurora Flight Sciences）負責系統整合。TSC 公司（Technology Service Corp.）和諾斯洛普·格魯曼資訊系統公司（Northrop Grumman Information Systems）則提供模組化酬載。

此外，美國陸軍也正在開發短程和長程 LE 無人機，計畫於 2025 會計年度初開始進行短程版本的原型開發，並持續到 2029 會計年度。該軍種計畫在 2026 會計年度第三季發布長程系統的提案請求，比原定時程提前一年。

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