中國權宜輪頻斷我海纜 國防部：將列敵軍動態徵候嚴密觀察

中國權宜輪「順興39」、「寶順」詭異航跡示意圖。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕基隆港外國際海纜疑遭中國權宜輪切斷，中國灰色地帶行動可能升級、多樣化，各界擔心我國對外通聯狀況是否受影響，國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富上校今天表示，國軍未來會在鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等方式加強區域監控以及水面目標掌握。

軍方官員還表示，就國防部立場觀察，除了它對我國通資的影響，也會把它列為國軍觀察敵軍動態的徵候之一。

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國防部今日舉行例行記者會，針對我國基隆港外海底電纜疑遭中國貨輪切斷議題，國防部情次室聯合情研中心副主任胡中華上校表示，海底電纜實屬我國關鍵基礎設施，國防部向來都重視關鍵設施的安全。國部份日前也邀請海巡署和其他相關單位進行跨部會研討，針對部內現有機制、情資交換、可疑船舶掌握、提早預警、即時通報和相互協處等機制進行研討和強化。

李昌富上校表示，海底電纜防務屬國安層級，國軍責無旁貸，國軍會依據海底電纜位置，考量水深、在宜蘭頭城、淡水八里、澎湖、屏東訪山等鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等方式加強區域監控以及水面目標掌握。

李昌富指出，當海軍雷達發現海底電纜周遭海域有目標滯留、航速異常變換以及航跡可疑船隻，會立即通報作戰中心，並同步通報海巡署，以利海巡署派遣兵力執行蒐證、查緝及扣押等執法作為，並依海巡署需求檢派兵力前往協處及策應。

李昌富說，國軍與海巡署研討海底電纜防護應處作為，以強化雙方情資交換及通報機制，將列入海上任務綜合支援協定書修訂，共同應處。

國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校則表示，海纜中隊雖然對國軍通信沒有影響，但也考量海底電纜大規模中斷的可能性，國軍也已複數配置專屬光纖網路、微波設備以及衛星系統，作為多重通資手段，並且完備各項只管中斷應處作為，定期實施演練，確保指管通聯正常。

軍方官員會後表示，針對本次國際海纜遭斷，可能衍伸的國際問題，中共現在透過破壞海纜作為灰色地帶作戰的一種模式之一，已經不只是台灣台灣會碰到，包含歐洲也有看到，這是整體的趨勢變化。就國防部立場觀察，除了它對我國通資的影響，也會把它列為國軍觀察敵軍動態的徵候，觀察共軍在做大規模軍事行動之前，會不會破壞海纜，國軍會把它當作一個指標之一。

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