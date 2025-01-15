中國疑趁韓政局動盪 黃海擅建大型設施引議

正在巡視黃海「韓中暫定措施水域」的南韓海洋水產部「木槿花27號」巡邏船。（圖：南韓海洋警察署）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓媒體揭露，中國近期在西海（黃海）中韓暫定措施水域，擅自設置大型人工構造物，由於該水域為中韓專屬經濟區（EEZ）重疊區域，尚未劃定明確海界，此舉引發韓方高度關注，擔憂中國意圖藉此強化對西海主權的主張。

據《朝鮮日報》報導，南韓情報機構上個月透過偵察衛星，發現中國在西海中韓暫定措施水域，建造了一座直徑約 50 公尺、高度超過 50 公尺的大型鋼構建物。此水域為中韓專屬經濟區（ EEZ）重疊區域，雙方迄今尚未劃定明確的海洋邊界，屬於極為敏感的水域。根據雙方協議，除了漁業活動外，禁止在此區域設置任何設施或進行地下資源開發。

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值得注意的是，去年 4 月至 5 月間，中國就曾在該水域附近設置了兩座大型構造物，當時南韓政府發現後，隨即向中方提出強烈抗議。而此次中國再度大興土木，時機點正值南韓國「12·3 緊急戒嚴」餘波盪漾，政局動盪不安之際，不免引發聯想。

韓國峨山政策研究院研究委員李東奎（音譯，이동규）指出，中國在此區域進行軍事訓練已非秘密，其意圖實質支配西海的野心昭然若揭，此舉也是為了在日後與南韓的談判中佔據優勢。

《朝鮮日報》引述專家說法，儘管中國方面聲稱這些構造物僅為「漁業輔助設施」，但專家警告，若南韓政府不採取反制措施，任由中方持續增設此類設施，未來中國很可能以這些構造物為依據，主張該海域為其領海。

根據南韓政府掌握的消息，中國計劃在該區域設置共 12 座人工構造物。雖然中韓兩國每年都會進行一到兩次海域劃界協商，但至今仍未取得實質進展。

報導指出，中國過去也曾在該海域偷偷設置構造物，並在南韓政府抗議後撤除，如此反覆試探。例如 2022 年 4 月，亦即南韓總統尹錫悅就職前夕，中國也曾在西海設置構造物，引發兩國爭端。

報導最後提及，中國在南海與菲律賓、越南等國存在主權爭議，並在該區域建造了七座人工島，將其劃為「中國領海」，使南海被稱為「亞洲火藥庫」。專家警告，南韓應引以為戒，慎防西海步上南海後塵，淪為下一個區域衝突熱點。

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