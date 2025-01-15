美海軍砸109億！採購SM-6飛彈強化防衛 雷神助力反制新興威脅

多功能飛彈 SM-6 Block IA 續產，雷神獲百億訂單助美軍抗威脅。 （圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防承包商雷神（Raytheon）於1月14日宣布，獲得美國海軍價值3.33億美元（約新台幣109億元）的合約，將生產「標準六型」 IA批次（SM-6 Block IA）飛彈。這款飛彈以多任務能力聞名，對鞏固美國海軍海上優勢具有關鍵意義。

軍聞網站《Defence Blog》報導，雷神是RTX集團旗下事業體，此次合約涵蓋所有SM-6 Block IA飛彈的生產。雷神海軍軍力部門總裁博爾戈諾維（Barbara Borgonovi）指出：「SM-6飛彈的卓越性能已有目共睹，這項合約將為我軍提供急需的關鍵武器。雷神將繼續與客戶密切合作，確保海軍保持壓倒性優勢，並令潛在對手難以預測。」

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SM-6飛彈是美國海軍水面艦隊的核心防禦裝備，具備超視距攻防能力。此型飛彈基於標準飛彈的彈體與推進系統打造，是目前唯一能執行防空、反艦以及海基末端彈道飛彈防禦（sea-based terminal ballistic missile defense）任務的系統。憑藉這種多功能設計，SM-6可協助美國及盟軍因應新興威脅，進一步提升作戰效能。

2024年3月，「神盾武器系統飛行測試」（Flight Test Aegis Weapon System, FTM）-32演習中，SM-6飛彈成功攔截中程彈道飛彈（medium-range ballistic missile）目標，顯示其先進的設計和實戰能力已全面驗證。此外，該飛彈可在海軍艦艇、無人載具以及陸基發射平台上部署，展現高度靈活性。

雷神將在美國亞利桑那州圖森（Tucson）、阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）、麻州安多弗（Andover）及新墨西哥州迪內（Dine）的工廠執行生產計畫，預計於2027年完成。

報導指出，這份合約凸顯了美國海軍維持海上安全與技術優勢的決心，同時強化雷神作為國防產業核心供應商的地位。SM-6 Block IA飛彈的多任務能力，將持續成為美國海軍反制現代與未來威脅的重要利器。

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