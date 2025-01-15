軍武新知》VR裝置遇上反無人機槍 美陸軍用新科技提升訓練效能

一名美國空軍士兵正使用DroneBuster反無人機槍進行訓練。（美國空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍第二裝騎團（2nd Cavalry Regiment）所屬官兵，日前在德國菲爾塞克地區（Vilseck）軍營進行無人機課程，建構其發現、辨認並擊落小型無人機的能力；不過，這批官兵並非在空曠場域、拿著反無人機槍進行實操，而是戴上「虛擬實境」（VR）裝置，進行全擬真的反無人機訓練，除降低裝備消耗、場域也更彈性，有效提升整體訓練效益。

美國駐德陸軍的第7軍團訓練司令部（7th Army Training Command）12日發布貼文指出，一批隸屬第2裝騎團的士兵日前在德國東南部某營區，接受「DroneBuster 3B」反無人機槍的專長訓練；從照片可見，這群士兵除由講師指導裝備操作，同時也運用VR裝置進行模擬訓練，以強化其對小型無人機的識別和防禦能力。

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圖為美軍無人機教官，正對陸軍第2裝騎團士兵介紹「DroneBuster 3B」反無人機槍的裝備諸元。（美國陸軍第7軍團訓練司令部）陸軍第2裝騎團士兵運用VR裝置，在教官指導下進行沉浸式反無人機訓練。（美國陸軍第7軍團訓練司令部）

上述訓練實況看似先進，但這種課程模式已在美軍中實施數年，而照片中所見的反無人機槍，也已配發到美軍各大單位，持續建構部隊對無人機襲擾的反制能量。

軍聞網站「Army Recognition」報導指出，有鑒於無人機技術持續精進，加上俄烏戰爭的實例教訓，美軍意識到未來的官兵需要具備主動出擊、消滅敵方無人系統的能力；藉由引進VR科技，今日的官兵可在沉浸式、無風險的模擬情境中練習無人機反制，進而強化相關專長，有效應對新興威脅挑戰。

該報導另陳述，反無人機訓練現已納為部隊的核心戰略之一，除第2裝騎團，也有其他單位將其納進「基本戰鬥訓練」（Basic Combat Training, BCT）課目。面對無人系統威脅增加，美軍正積極研發戰術與技巧，確保麾下官兵有能力辨識、偵測及戰勝這些空中挑戰，透過在流程中加入VR技術，也標誌美方在對抗無人系統的努力中，邁出關鍵的新方向。

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