烏克蘭前線拉警報！精銳旅潰散 當局政策急轉彎

烏克蘭第155機械化旅的戰車組員正在接受訓練。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據富比士雜誌（Forbes）14 日報導，烏克蘭陸軍第 155 機械化旅（155th Mechanized Brigade）在前線潰散，讓基輔當局大為震驚。此事件促使烏克蘭領導階層做出重大改革，未來新動員的兵力將優先補充現有部隊，而非用於組建新旅，這項政策可望幫助烏軍在兵力劣勢下，繼續抵抗俄羅斯的侵略戰爭。

據報導，第 155 機械化旅的潰散給烏克蘭領導人上了一課。隨著俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭即將邁入第四年，兵力短缺的烏軍將獲得重大助力。烏克蘭戰地記者布圖索夫（Yuriy Butusov）率先披露這項政策轉變，並指出此命令直接來自烏克蘭總統澤倫斯基。

請繼續往下閱讀...

芬蘭軍事分析家阿斯科拉（Joni Askola）表示：「如果布圖索夫的消息屬實，這將是個好消息。烏克蘭目前必須優先補充現有部隊的戰損，這比建立新的旅更加重要。」現有旅級部隊通常擁有經驗豐富的指揮參謀團隊以及大量訓練有素的專業人員，如無人機操作員、工兵、醫護人員等，但往往嚴重缺乏步兵。

畢竟，步兵，也就是前線的「戰鬥人員」，是傷亡最慘重的兵種。儘管大多數旅級部隊理論上都擁有數個營級的步兵，但許多烏克蘭旅級部隊名義上超過 2000 人，卻常常只有不到一個營（帳面上 400 人）的戰鬥人員。在許多旅級部隊步兵短缺的情況下，第 155 機械化旅的遭遇無疑讓烏克蘭指揮官們感到非常沮喪。該旅在波蘭、法國和烏克蘭西部完成訓練後，於去年 12 月下旬至今年 1 月初開始部署到烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk Oblast）的激戰區波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

然而，這支新編成的部隊卻因領導不力且裝備參差不齊，在抵達前線時便已瀕臨瓦解。雖然該旅配備了新交付的德製豹 2戰車（Leopard 2 tanks）和法製凱薩自走砲（Caesar howitzers），但編制超過 5800 人的部隊，卻有約 1700 人在長達九個月的成軍期間擅離職守。截至去年 11 月，仍有近 500 名士兵下落不明。此外，該旅還缺乏為部隊提供主要打擊能力的小型攻擊無人機的資金。

烏克蘭前線情報（Frontelligence Insight）分析組織的創始人塔塔爾加米（Tatarigami）認為，第 155 機械化旅的慘況是「組織和領導失能」的結果。烏克蘭國民警衛隊亞速旅（Azov Brigade）的參謀長克羅特維奇（Bohdan Krotevych）中校則沒那麼客氣，他質問道：「在現有旅級部隊尚未滿編的情況下，還大張旗鼓地成立新旅，這是愚蠢的行為嗎？」

本月稍早，第 155 機械化旅在波克羅夫斯克周邊的首次戰鬥中便傳出遭受嚴重損失，並且可能損失了一些難以補充的豹 2 戰車。

根據布圖索夫的消息，澤倫斯基顯然已經無法忍受，並於上週五（10日）下令改變政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法