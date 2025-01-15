國造潛艦預算恐遭凍結，造船界：勿因朝野對立瓦解提升水下戰力機會

中國造船暨輪機工程師學會今（15）日呼籲潛艦預算不應刪減凍結，不要因為朝野對立瓦解提升水下戰力機會，希望能一起達成國防戰力自主的話語權。圖為海鯤潛艦。（資料照，台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕潛艦國造後續艦預算立法院國民黨團擬凍結18億元，對此，中國造船暨輪機工程師學會今（15）日呼籲潛艦預算不應刪減凍結，千人造艦不容易，要借鏡澳洲自製潛艦經驗，不要因為朝野對立瓦解提升水下戰力機會，希望能一起達成國防戰力自主的話語權。

國民黨立院黨團決議「以凍改刪」凍結18億元，要求海鯤號通過海測後，國防部和台船到立院進行專案報告始得動支，國造潛艦再掀波瀾。

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中國造船暨輪機工程師學會今發表聲明指出，亞太鄰近國家如中國、日本、南韓、印尼、澳洲、印度等國，皆已進行國造潛艦量產的計畫，台灣應該迎頭趕上，甚至應增加第二造修備援基地，讓台灣島的北部與南部具備造修能量，以分散風險。

學會表示，重大自主國防投資，同時也為了佈局台灣下一個世代的科技，帶動民生就業與工業技術的發展。

學會說，量產潛艦若採外購方式，核心人員與物料供應將掌握在外商，推算全壽期數十年的後勤成本，將是潛艦國造十倍以上的金額，對在地化產業外、國內水下產業技術提升、精密裝備零件國產化與人才培育，皆會有重大衝擊。

學會以海鯤號為例，從2017年開始設計，若不現在展開下一階段的造艦計畫，後續相關國外裝備商源、人才與機具必然流失。特別是受管制的核心裝備技術需要有該國的輸出許可，過期後須重新洽談申請，因各國政情不可控因素，導致成本大幅攀升。

學會盼借鏡澳洲經驗，因原型艦柯林斯級潛艦遇到整合測試需較長時間調校下，引發正反聲浪，澳洲執政者沒有立即展開下一代潛艦開發，導致先前培訓的人才流失，得全部重來。後來澳洲幾乎與台灣IDS相近時間發展下一代潛艦，曾和法國合作後來取消，再另與美國合作，迄今多年潛艦尚未「開工」。對照澳洲，海鯤號已進行泊港測試，真實地呈現在國人面前。

學會指出，現在潛艦日以繼夜進行各項系統的檢驗與調校，然而面對狹小船艙內成千上萬的訊號接線，一個都不能出錯，盼國人給予時間，持續支持這群工程人員與技師克服潛艦系統測試的各項挑戰。學會說，千人造艦不容易，潛艦自製能力正建立中，別輕言中斷放棄。

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