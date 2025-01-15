提前退伍人數增加 國防部提升留營誘因：調增志願役加給送政院審議

資源司財務資源處處長高志雄少將表示，國防部完成各項薪資待遇調整方案研議，規劃調整志願役加給及戰鬥部隊加給，期藉提升志願役薪資待遇，增加招募留營誘因。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今年度國軍志願役「預算員額」數16萬749人為近年新低，但傳出國軍未服役滿最低年限即申請提前退伍者，飆高至去年的1565人；另有立委於今年度國防預算提案指出，民國109至112年志願士兵提前退伍者占同期招獲數24%。軍費生畢業後任官提前退伍者，更增長2.75倍。國防部今表示，為穩固部隊人力，推動人性化管理措施，已將調增加給等薪資待遇調整方案送行政院審議，待核定後公布細節。

國防部今日舉行例行記者會，針對近日爆出志願役賠錢也要提前退伍數量暴增4倍資訊，國防部參謀本部人次室人事整備處處長黃銘君上校表示，為穩固部隊基層人力，國防部目前推動各種人性化管理措施，包括開放官兵出國自由行、取消休假回報、調整志願役官兵返營時間，以及恢復常態留值規定等4項，也參考國際招募作法，適度開放入營限制條件，包含研議開放軍士官班開放刺青人員徵選報考，並將志願士兵徵選身高限制，以及不適服退伍官兵再入營條件放寬。

請繼續往下閱讀...

國防部資源司財務資源處處長高志雄少將表示，國防部完成各項薪資待遇調整方案研議，規劃調整志願役加給及戰鬥部隊加給，並同時考量非戰鬥部隊中，從事專業性、技術性的勤務官兵艱苦程度，適度提升相關勤務加給的配套方案，期待藉由提升志願役薪資待遇，來增加招募留營誘因，並鼓勵官兵在戰鬥部隊服役。

高志雄表示，相關說明資料已經送交行政院審議，國防部後續就調整方向積極向人事總處適切說明，待行政院核定後，再行公布相關調整資訊。

而立委於國防部預算審議時則透露更多細節，民進黨立委王定宇等人於提案指出，志願役人數至113年6月底，已降至15萬2885人，112、113上半年募兵制計畫目標更僅分別達成8成、76.02%；軍官、士官編現比至113年6月底則為80.19%及78.98%。

軍方官員於預算審議中，討論單兵急救包議題時，回覆國民黨立委馬文君表示，三軍編制數為近20萬。

王定宇等於另案指出，國軍109至112年招獲5萬4447人，招獲率101.4%，然期間提前退伍者卻有1萬1304人，占招獲數24.08%，累計賠償金額9億319萬9千元；109年度軍費生畢業後任官提前退伍者僅401人，但到112年度確有1104人，成長2.75倍，累計賠償5.94億，去年上半年亦有555人申請退伍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法