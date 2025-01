向西方世界嗆聲 伊朗軍方高調接收1000架匿蹤、戰略無人機！

伊朗軍方近日高調宣稱,他們於13日時,新接收了一批高達1000架的大型戰略無人機、匿蹤無人機及自殺型無人機等。(圖片截取自@Roberto05246129的X影片/來源伊朗軍方)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕伊朗作為伊斯蘭激進組織的幕後領導人,該國持續增強國產軍事裝備,特別是飛彈與無人機領域,以抗衡、媲美西方國防武力。該國軍方近日高調宣稱,他們於13日新接收了一批高達1000架的大型戰略無人機、匿蹤無人機及自殺型無人機等,伊朗陸軍總司令與國防部後勤部長等高層,都在廠房內出席了這場「宣傳」活動。

據伊朗當地媒體報導,伊朗國防部的無人機工廠於13日,向伊朗陸軍交付了約1000架的各型戰略無人機,這些無人機將在伊朗境內的多個地區部隊加入作戰編組。伊朗伊斯蘭共和國陸軍總司令穆薩維(Abdolrahim Mousavi)少將與國防部後勤部長納西爾扎德(Aziz Nasirzadeh)准將,皆出席了這場重要的接收活動。

#Iran #Syria #Israel #Lebanon #Hezbollah #Beirut #Nasrallah #Hamas



Iran says 1,000 new and improved UAVs with a range of more than 2,000 km and “stealth capabilities” have been transferred to security forces. pic.twitter.com/uGMfdltosc