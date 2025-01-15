向西方世界嗆聲 伊朗軍方高調接收1000架匿蹤、戰略無人機！

伊朗軍方近日高調宣稱，他們於13日時，新接收了一批高達1000架的大型戰略無人機、匿蹤無人機及自殺型無人機等。（圖片截取自@Roberto05246129的Ｘ影片／來源伊朗軍方）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕伊朗作為伊斯蘭激進組織的幕後領導人，該國持續增強國產軍事裝備，特別是飛彈與無人機領域，以抗衡、媲美西方國防武力。該國軍方近日高調宣稱，他們於13日新接收了一批高達1000架的大型戰略無人機、匿蹤無人機及自殺型無人機等，伊朗陸軍總司令與國防部後勤部長等高層，都在廠房內出席了這場「宣傳」活動。

據伊朗當地媒體報導，伊朗國防部的無人機工廠於13日，向伊朗陸軍交付了約1000架的各型戰略無人機，這些無人機將在伊朗境內的多個地區部隊加入作戰編組。伊朗伊斯蘭共和國陸軍總司令穆薩維（Abdolrahim Mousavi）少將與國防部後勤部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）准將，皆出席了這場重要的接收活動。

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從伊朗軍方發布的系列影片可見，交付儀式在一座巨大的廠房進行，各式大型無人機、戰略無人機及自殺無人機一字排開，擺滿了整個空間，場面相當驚人；同時，還出動無人機空拍這些「無人機」，向西方世界宣示打擊能力的意味濃厚。

伊朗伊斯蘭共和國陸軍總司令穆薩維少將（Abdolrahim Mousavi，左）與國防部後勤部長納西爾扎德准將（Aziz Nasirzadeh，右），皆出席了這場重要的接收活動。（圖片截取自@Roberto05246129的Ｘ影片／來源伊朗軍方）

報導指出，這些無人機由國防部科研專家製造，包括多用途戰略無人機Ababil-4和Ababil-5，這可用於偵察行動、巡邏任務、電子戰、情報收集和對空戰鬥；另外，伊朗陸軍也接收了大量的新型Arash無人機，稱可在遠距離精確地執行自殺行動。這些無人機各自具有射程超2000公里或殺傷力強等不同特點，用於執行特種任務，同時增加監控、偵察能力。

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