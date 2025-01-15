徐衍璞上將退伍牽動陸軍人事 李定中接全動署丶陳忠文任副參謀總長

副參謀總長李定中中將接任國防部全動署署長。圖為李定中（左）在金防部指揮官任內，贈送奧運金牌選手李洋（右）一尊金門「守護神」風獅爺。（資料照，記者吳正庭攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應現任國防部軍備副部長丶徐衍璞上將1月16日屆齡退伍，現任陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將。而這波上將晉任，又連帶牽動中將人事。

其中，現任副參謀總長李定中中將（77年班），將接替退休的現任國防部全動署簡任署長白捷隆；現任陸軍副司令陳忠文（76年班），則將調任國防部副參謀總長。相關人事案將在本月16日生效。

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另一波將領調動，將於2月1日接續進行，軍方盛傳現任後備指揮官劉協慶中將（77年班）、第六軍團指揮官李天龍中將（78年班）雙雙接任陸軍副司令。

另據了解，前特戰司令、現任後備指揮官劉協慶中將，在接手後備指揮部後，以過去特戰司令經歷，推動後備部隊教召實戰化，並時常頻跑基層部隊視察後備戰力提升計畫進度，獲層峰肯定，因而接任陸軍副司令。

現任陸軍副司令陳忠文中將，將調任國防部副參謀總長。（資料照）

總統賴清德今主持「國軍重要高階幹部授勳授階典禮」，陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將。（總統府提供）

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