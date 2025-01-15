反制北韓挑釁！美日韓今年首度空中聯演 B-1B 轟炸機出動

此為過去美軍 B-1B 戰略轟炸機部署於朝鮮半島附近期間，韓國、美國與日本進行聯合空中演習的資料畫面。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓、美國與日本於 15 日在朝鮮半島附近舉行聯合空中演習，美國並出動 B-1B 戰略轟炸機（B-1B strategic bombers）參與演訓。這是三國空軍今年首次進行聯合演習，旨在提升對朝鮮威脅的反制能力，並強化三方軍事合作。

綜合韓聯社等多家南韓媒體報導，根據南韓軍方消息，此次演習除了美軍 B-1B 轟炸機之外，韓國空軍出動 F-15K 戰機（F-15K fighters），日本航空自衛隊則派遣 F-2 戰機（F-2 fighters）參與。這是自去年 11 月 3 日以來，B-1B 轟炸機再次參與美日韓三方在朝鮮半島附近的聯合演習。

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去年，南韓、美國和日本透過大衛營峰會（Camp David summit）以及三國防長會議，已同意制定一項多年期的聯合演習計畫，以因應朝鮮日益升高的威脅。而此次三方聯合空中演習，被認為是對北韓發出警告。

B-1B 轟炸機與 B-52、B-2並列美國三大戰略轟炸機，其飛行速度可達 1.25 馬赫（約時速 1530 公里），從美屬關島的安德森空軍基地（Anderson Air Force Base）起飛，約兩小時即可抵達朝鮮半島。

南韓與美國空軍於上週六（11日）在朝鮮半島上空，舉行今年首次的聯合空對地實彈射擊演練，驗證韓美聯合防禦態勢。圖為由右至左依序為：兩架韓國空軍 F-15K 戰機，以及兩架美國空軍 A-10 攻擊機。（圖：南韓空軍）

南韓軍方強調，此次演習旨在提升南韓、美國和日本對於朝鮮持續升級的核武及飛彈威脅（包括近期試射的極音速飛彈）的嚇阻與反制能力。

南韓軍方表示：「基於緊密合作，南韓、美國和日本三國將持續擴大三邊演訓，並強化合作以遏制朝鮮的威脅並做出聯合反制。」

另一方面，韓美空軍於上週六（11日）在朝鮮半島上空，實施今年首次的聯合空對地實彈射擊演練，檢驗韓美聯合防禦態勢。本次演練由南韓空軍第 11 戰鬥機聯隊的兩架 F-15K 戰機，以及美國空軍第 51 戰鬥機聯隊的兩架 A-10 攻擊機參與。南韓空軍表示，透過此次演練，兩國空軍飛官精熟了密接空中支援作戰（Close Air Support, CAS）程序，即以強大空中火力支援盟軍地面部隊。

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