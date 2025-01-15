我海纜遭中輪切斷 NCC、數發部:增建纜線、站點 50毫秒內切換

中國貨輪「順興39」涉嫌拖斷基隆港外國際海纜後逃逸失蹤，立法院外交及國防委員會明日將邀請國防部等跨部會專案報告，數發部表示，為強化我國通信網路韌性，已擬定「強化通訊海纜系統安全防護」及「建設海陸空應變通信網路」等策略。圖為2020年4月東部地震海嘯電纜動工，「笛卡爾」號海纜船緩緩出海。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國貨輪「順興39」涉嫌拖斷基隆港外國際海纜後逃逸失蹤，立法院外交及國防委員會明日將邀請國防部等跨部會專案報告，數發部報告表示，為強化我國通信網路韌性，已擬定「強化通訊海纜系統安全防護」及「建設海陸空應變通信網路」等策略，包括督導業者進行風險評估、擬定資安計畫、增建海纜、海纜登陸站及備援機房等。

立法院外交及國防委員會明日將邀請國防部等跨部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

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數發部報告表示，為強化我國通信網路韌性，已擬定「強化通訊海纜系統安全防護」及「建設海陸空應變通信網路」等策略，強化防護部分，督導通訊領域被核定為CI之設置者及提供者，就各項災害威脅風險評估，據以研擬並落實安全防護計畫；另擬定資通安全維護計畫，落實事前預防、事中偵測、通報應處與事後復原等措施，並督導其設置、使用於通訊CI之資通設備，應通過資安檢測等相關規定。

建設通信網路部分，數發部指出，已爭取預算補助業者新建台馬四號海纜、國際海纜登陸站及備援機房，並以多條海纜系統備援方式，降低我國對外通訊中斷之風險；補助既設國際海纜登陸站業者強化站內系統及設施防護韌性；核准業者微波擴充之頻寬，協助中華電信將微波容量擴充至約12Gbps；盤點衛星資源，於國內對離島之海纜或微波通訊無法使用時，再以衛星備援維持指揮體系通訊不中斷。目前已建置完成773個非同步衞星站點。其中700站點提供指揮體系關鍵部會運用，73站點分別強化行動通訊網路與對外通訊之韌性，使台灣全島及上述離島地區皆可獲全天候衛星服務。

NCC補充，目前備援機制以海纜雙路由或多路由互為備援為主，針對國內海纜之備援，再輔以微波系統及衛星電路備援。其中，連接同一外島之海纜皆障礙時，於50ms內自動將訊務切至微波系統；連接同一外島之海纜皆障礙且微波系統異常，以小型衛星地球電臺（VSAT）備援語音電路（專供公眾電信網路使用）運作。

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