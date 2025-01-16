日英強化防衛合作 啟動「警戒島嶼」聯合軍演

日本和英國的年度聯合演習「警戒島嶼」15日登場。圖為兩國部隊2023年11月首次舉行「警戒島嶼」聯合軍演。（取自日本陸上自衛隊臉書）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛大臣中谷元15日與英國國防大臣希利（John Healey）在倫敦舉行會談，討論強化雙邊防衛合作。日英2國的年度聯合演習「警戒島嶼」（Vigilant Isles）也同時啟動。

英國2023年與日本簽署「相互准入協定」（RAA），允許雙方在對方領土部署武裝部隊，共同規劃和執行規模較大、複雜度較高、更頻繁的聯合軍事演訓與部署行動，創下歐洲國家首例。當年11月在日本登場的「警戒島嶼」演習，是英日RAA生效後，第一場適用RAA的聯合軍演。

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英國陸軍全球反應部隊「16空中突擊旅」（16 Air Assault Brigade）派遣超過100名官兵前往日本，與日本陸上自衛隊在九州進行演訓。英國國防部表示，「警戒島嶼」演習有助於增進雙方武裝部隊的協同行動能力。

16空中突擊旅是英國陸軍的空中突擊部隊，由第24空中機動旅和第5空降旅的部分單位合併而成，打造出一支可利用直升機進行快速機動的傘兵部隊，是英國陸軍唯一一個可執行空中機動、空中突擊和空降任務的旅級單位。

英國國防部指出，希利向中谷元強調，歐洲—大西洋與印度—太平洋地區的安全不可分割，隨著全球各地情勢日趨動盪，英國與日本等國際夥伴加強合作，比以往更顯重要；英方將與日本自衛隊及其他夥伴舉行聯合演訓，以捍衛印太區域和平穩定。

希利另指出，英國、日本和義大利3國合作的「全球空戰計畫」（GCAP），將按既定協議將總部設於英國，現已確定將在英格蘭東南部瑞丁市（Reading）落腳。GCAP目標之一為開發第6代匿蹤戰機。

除了GCAP執行進度，雙方也論及英國將於今年稍後展開的航空母艦打擊群印太部署。這是繼2021年後，英國再次向印太地區部署航艦打擊群，期間將訪問日本，並沿途與不同國家舉行聯合演訓。

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