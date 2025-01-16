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現地維保分秒必爭！ 陸航602旅飛保廠接受野戰搶修測驗

2025/01/16 12:43

陸軍航空603旅於去（2024）年漢光40號演習期間，在台南麻豆某宮廟前實施野戰油、彈運補，照片中儎台即為OH-58D戰搜直升機。（本報資料照，記者王涵平攝）陸軍航空603旅於去（2024）年漢光40號演習期間，在台南麻豆某宮廟前實施野戰油、彈運補，照片中儎台即為OH-58D戰搜直升機。（本報資料照，記者王涵平攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕在往年的漢光演習中，與戰力保存息息相關的駐地外課目一直是陸航、空軍機隊的演練重點，除了不關俥的野戰熱加油、武器整補外，地勤人員為機隊進行野戰搶修也是重要戰力的一環。陸航602旅飛機保修廠日前即在基地訓練中，模擬進行OH-58D直升機的野戰搶修測驗，驗證官兵後勤維保能力，也持續強化國軍戰力韌性。

位於中部地區的陸軍航空602旅飛保廠，昨（15）日於基地訓練鑑測期間，進行「野戰搶修」課目演練，官兵先是開設野戰保修站，接著想定OH-58D戰搜直升機的通訊設備在監偵任務中發生異常，隨即派遣機動搶修組前往落地點檢修；期間，搶修組官兵2人在兵力戒護下進行任務，依序確認直升機各項通信設備性能無虞，便重新投入任務，驗證後勤部隊支援前線部隊的作戰效能。

陸航602旅飛修廠官兵15日在基地期末鑑測中，以OH-58D戰搜直升機通訊設備故障為想定，進行野戰搶修的任務演練。（取自青年日報）陸航602旅飛修廠官兵15日在基地期末鑑測中，以OH-58D戰搜直升機通訊設備故障為想定，進行野戰搶修的任務演練。（取自青年日報）陸航602旅飛修廠官兵，進行直升機載機砲送彈器進行檢修，測驗後勤官兵專業技能的同時，也演練軍、民物力的動員整合。（取自青年日報）陸航602旅飛修廠官兵，進行直升機載機砲送彈器進行檢修，測驗後勤官兵專業技能的同時，也演練軍、民物力的動員整合。（取自青年日報）

此外，這項測驗的另一個重點就是驗證官兵如何整合民力、物力，執行野戰保修貨櫃載運、野戰保修站開設等工作，以利官兵維修直升機主傳動軸、啟動馬達、機砲送彈器等各式主附件，滿足後勤維保所需。

野戰整補、保修在我國防衛作戰中，屬於「戰力保存」的一環，其目的是讓國軍直升機、戰鬥機在遠離駐地外，仍能在接受整補及檢修，以利國軍在遭敵第一擊後，有能力再行反擊。在近十年的漢光演習與戰備任務訓練陸航現役三型主力直升機均已多次演練相關課目，而本次陸航602旅的野戰搶修，也確保機隊在戰時仍能維繫保修量能。

圖為陸航602旅屬AH-1W直升機，在2020年「第4季戰備任務訓練」演練油料、武器整補。（青年日報官方Facebook）圖為陸航602旅屬AH-1W直升機，在2020年「第4季戰備任務訓練」演練油料、武器整補。（青年日報官方Facebook）陸航601旅屬AH-64E攻擊直升機，於2020年「第4季戰備任務訓練」期間，演練油彈野戰補給。（中華民國陸軍官方Facebook）陸航601旅屬AH-64E攻擊直升機，於2020年「第4季戰備任務訓練」期間，演練油彈野戰補給。（中華民國陸軍官方Facebook）

維修OH-58D戰搜直升機20年、在陸航602旅飛保廠負責品管檢驗的吳士官長說，他很熟悉這型飛機，但即便如此，在檢修飛機各項零附件時、還是得細心確認狀況正常、以及檢修後的裝備測試，確保直升機能順利再度升空；專責航電保修的劉中士強調，直升機航電系統是戰力發揮的關鍵，因此，他平時會持續進修航電專業知識、提升自身戰技，以利迅速發現問題，保障陸航戰力。

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