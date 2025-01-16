現地維保分秒必爭！ 陸航602旅飛保廠接受野戰搶修測驗

陸軍航空603旅於去（2024）年漢光40號演習期間，在台南麻豆某宮廟前實施野戰油、彈運補，照片中儎台即為OH-58D戰搜直升機。（本報資料照，記者王涵平攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕在往年的漢光演習中，與戰力保存息息相關的駐地外課目一直是陸航、空軍機隊的演練重點，除了不關俥的野戰熱加油、武器整補外，地勤人員為機隊進行野戰搶修也是重要戰力的一環。陸航602旅飛機保修廠日前即在基地訓練中，模擬進行OH-58D直升機的野戰搶修測驗，驗證官兵後勤維保能力，也持續強化國軍戰力韌性。

位於中部地區的陸軍航空602旅飛保廠，昨（15）日於基地訓練鑑測期間，進行「野戰搶修」課目演練，官兵先是開設野戰保修站，接著想定OH-58D戰搜直升機的通訊設備在監偵任務中發生異常，隨即派遣機動搶修組前往落地點檢修；期間，搶修組官兵2人在兵力戒護下進行任務，依序確認直升機各項通信設備性能無虞，便重新投入任務，驗證後勤部隊支援前線部隊的作戰效能。

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陸航602旅飛修廠官兵15日在基地期末鑑測中，以OH-58D戰搜直升機通訊設備故障為想定，進行野戰搶修的任務演練。（取自青年日報）陸航602旅飛修廠官兵，進行直升機載機砲送彈器進行檢修，測驗後勤官兵專業技能的同時，也演練軍、民物力的動員整合。（取自青年日報）

此外，這項測驗的另一個重點就是驗證官兵如何整合民力、物力，執行野戰保修貨櫃載運、野戰保修站開設等工作，以利官兵維修直升機主傳動軸、啟動馬達、機砲送彈器等各式主附件，滿足後勤維保所需。

野戰整補、保修在我國防衛作戰中，屬於「戰力保存」的一環，其目的是讓國軍直升機、戰鬥機在遠離駐地外，仍能在接受整補及檢修，以利國軍在遭敵第一擊後，有能力再行反擊。在近十年的漢光演習與戰備任務訓練中，陸航現役三型主力直升機均已多次演練相關課目，而本次陸航602旅的野戰搶修，也確保機隊在戰時仍能維繫保修量能。

圖為陸航602旅屬AH-1W直升機，在2020年「第4季戰備任務訓練」演練油料、武器整補。（青年日報官方Facebook）陸航601旅屬AH-64E攻擊直升機，於2020年「第4季戰備任務訓練」期間，演練油彈野戰補給。（中華民國陸軍官方Facebook）

維修OH-58D戰搜直升機20年、在陸航602旅飛保廠負責品管檢驗的吳士官長說，他很熟悉這型飛機，但即便如此，在檢修飛機各項零附件時、還是得細心確認狀況正常、以及檢修後的裝備測試，確保直升機能順利再度升空；專責航電保修的劉中士強調，直升機航電系統是戰力發揮的關鍵，因此，他平時會持續進修航電專業知識、提升自身戰技，以利迅速發現問題，保障陸航戰力。

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