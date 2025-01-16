英日義聯合研發新一代戰鬥機：日本負責機體設計

圖為去年10月在日本國際航空展的《全球作戰空中計劃》（GCAP）展位上，展出由英國、日本和義大利共同開發的新一代戰鬥機模型。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣中谷元15日與英國國防大臣希利（John Healey）在倫敦會談，對由日本、英國和義大利聯合開發的新一代戰鬥機進行磋商。目前已確定由日本承擔機身設計。

《日經中文網》報導，新一代戰鬥機將取代日本航空自衛隊的F-2戰鬥機、英國和義大利軍隊使用的「歐洲颱風」戰鬥機，三國力爭2035年部署。

作為新一代戰鬥機所需的能力，日本防衛省列舉了1.匿蹤性能、2.無人機協作等高度網路戰鬥、3.高性能雷達和感測器等技術。

據報導，日本負責提高匿蹤性能和輕量化不可或缺的機身設計，將活用複合材料技術。

日本的複合材料技術廣泛應用於防衛裝備和民用産品。例如，日本海上自衛隊的「最上級」護衛艦為實現輕量化等，採用了纖維強化塑膠（FRP）。

報導續指，日本已經掌握透過吸收電波的複合材料覆蓋機身來實現匿蹤性能，以及在空中自由自在移動的技術。有分析認為，日本希望將這些國産技術應用於新一代戰鬥機。

另外，報導提到，在三國聯合研發的新一代戰鬥機，系統方面由英國和義大利負責。英國BAE系統公司在電子戰系統方面擁有很強的技術實力。負責機身控制的義大利李奧納多公司將致力於引進AI等最新數位技術。

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