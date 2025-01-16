「地獄蜂巢」+「蝙蝠模式」！ 美新創引領無人機蜂群戰術

即使是裝有多架無人機的紙板運輸箱，也可以用作「地獄蜂巢」來快速發射大量無人機。（圖：VRR）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一個改裝過的紙箱，搭配智慧軟體，竟能成為大規模部署攻擊無人機的發射基地。美國新創公司VRR（VRR Inc.）推出的「地獄蜂巢」（HellHive®）系統，正是要讓這個看似天馬行空的想法成為現實。

根據《富比士》（Forbes）報導，這家不生產無人機的公司，憑藉「全息戰士」（HoloWarrior®）軟體與「蝙蝠模式」（BatMode）兩大核心技術，已獲得美國國防部數份合約。VRR的目標很明確：徹底改變無人機戰爭的樣貌，從單打獨鬥轉向大規模蜂群作戰。

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「地獄蜂巢最基礎的版本，就是一個裝有隔板的箱子，」VRR首席技術長埃爾南德斯（Kevin Hernandez）說，「透過全息戰士軟體，我們能在無人機還在箱內時就進行編程，設定發射時間、飛行路徑，並避免彼此碰撞。」

這套系統徹底改變了傳統的無人機部署方式。目前無論是烏克蘭或美軍，都需要技術人員手動檢查、裝置電池、掛載彈藥，再逐一發射。相較之下，地獄蜂巢不僅能儲存數十甚至數百架無人機，還能遠端啟動，無需人員在場。

製造商表示「全息戰士」（HoloWarrior）為無人機管理提供了一個智慧且高效的介面。（圖：VRR）

「無人機出廠後就不再需要人工操作，可以在箱內待命數月，需要時直接遠端發射，」埃爾南德斯強調，這比現有的管狀發射器便宜得多，也更靈活，幾乎能搭配所有類型的無人機。

VRR的另一項創新是「蝙蝠模式」，讓無人機能像蝙蝠般掛在電線、樹枝等物體上。這項功能不只將任務時間延長十倍以上，還能讓無人機隱藏在不易被發現的位置，隨時準備監控或伏擊。公司正在研發自動充電功能，理論上可讓無人機無限期駐守。

為了提升操控效率，VRR開發的「全息戰士」軟體結合3D模型與地圖顯示，即使在視線受阻時也能避開障礙物、鎖定目標。首席營運長艾列西（Dutch Alessi）表示，這套系統能讓決策速度提升三到五倍，同時減輕操作員的認知負擔。

：堆疊在「地獄蜂巢」容器中準備發射的無人機。（圖：VRR）

從戰術角度看，地獄蜂巢系統徹底改變了無人機的運用方式：它可以安裝在車輛上組成機動打擊單位，也能預先部署等待指令；搭配蝙蝠模式，更可能實現由無人機完全掌控前線的願景。

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