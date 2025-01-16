地表最強匿蹤艦 美軍朱瓦特號年底完成極音速飛彈改裝

美軍共有3艘朱瓦特級匿蹤飛彈驅逐艦，圖為該級首艘服役軍艦「朱瓦特號」。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 美國海軍宣布，首艘搭載極音速飛彈的海上平台將於今年底準備就緒。朱瓦特號匿蹤驅逐艦（USS Zumwalt, DDG-1000）在完成安裝四座飛彈發射管後已重新下水，這些發射管未來將用於裝載「常規快速打擊」（Conventional Prompt Strike, CPS）武器。此外，同級的蒙索爾號（USS Michael Monsoor, DDG-1001）預計將部署至西太平洋。

據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，美國海軍上校、該計畫負責人勞勒（Clint Lawler）表示，朱瓦特號這艘排水量達 16000 噸的驅逐艦，自 2023 年以來便在密西西比州帕斯卡古拉的亨廷頓．英格爾斯造船廠（HII’s Ingalls Shipbuilding）進行現代化改裝工程。改裝內容包括移除原有的 155公厘艦砲與深層彈藥庫及裝填系統，並替換為四座飛彈發射管，每座可容納三枚飛彈，合計最多可搭載 12 枚極音速武器。

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工程過程中，造船廠技術人員填補了移除艦砲後的空間，並安裝新甲板及相關系統，完成直徑221公分飛彈發射管的設置。同時，朱瓦特號的後部艦砲則得以保留，包括自動裝填系統與彈藥庫均未移除。同級艦詹森號（USS Lyndon B. Johnson, DDG-1002）也正在進行作戰系統安裝，隨後將進一步裝設飛彈發射管。

朱瓦特號於去年11月21日在亨廷頓．英格爾斯造船廠內持續進行改裝作業。（美聯社）

朱瓦特級驅逐艦於 2000 年代初期研發，原設計定位為匿蹤平台，用於對地部隊進行火力支援。然而，由於造價高昂及後續計畫變更，美國海軍縮減了原定約 30 艘的建造計畫，最終僅建造 3 艘。更因其 155公厘艦砲的彈藥成本過高，且未研發適配的新型彈藥，艦砲功能逐漸被淘汰。

2022 年，時任海軍作戰部長吉爾迪上將（Adm. Mike Gilday）曾表示，朱瓦特級驅逐艦將成為首個搭載聯合極音速武器系統的平台。負責海軍戰略計畫的沃爾夫中將（Vice Adm. Johnny Wolfe）去年向《美國海軍新聞網》透露，朱瓦特號最早可能於 2026 年完成武器部署。

未來，第二個搭載「常規快速打擊」武器的平台，將是配備「維吉尼亞酬載模組」（Virginia Payload Module）的第五批次（Block V）維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦。

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