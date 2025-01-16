我對美採購F-16V BLK70戰機 首架完成組裝拚3月出廠

國軍向美國採購66架F-16V block70戰機，首架已經組裝，預計今年3月完成測試可以出廠，圖為美國空軍測試同型機情形。（取自美國空軍官網）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄今（16）透露，我對美新採購的66架F-16V BLK70戰機，首架已組裝完成，現正測試中，盼透過每月電話會議、專案管理審查甚至駐廠掌握進度，至少在今（2025）年3月測試完成。

F-16V BLK70戰機採購的時程一再延宕，首架機出廠交機的時間點由去年傳出的2024年第四季，先是延到2024年年底，接著又延到今年三月，但根據顧立雄說法，首架機已經組裝完成，現正測試中，預計3月可測試完成，這也代表著出廠的時間點會落在今年3月。

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顧立雄今受邀赴立院外交國防委員會，針對近期基隆港外國際海纜疑遭中國權宜輪拖斷進行專案報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

針對台灣對美軍購66架F-16V BLK70戰機產製進度，顧立雄透露，已知首架戰機組裝完成進行測試中，希望透過每月電話、專案管理審查會議，甚至駐場，以確保3月至少測試完成。

至於川普準國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）公開喊話希望美國加速交付對台軍售延遲案件，顧立雄坦言，樂見此看到這樣的訊息。

此前，顧立雄率局處官員於去（2024）年10月17日答詢時指出，目前美方產線有19架F-16V正在做，預計2026年底前全數交付。

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