德國宣布新一輪援烏「新年禮包」 包括蘇聯特有的122公厘砲彈

14日時德國已確認向烏克蘭交付9輛Boxer RCT30步兵戰車，這些車輛配備了專為反無人機作戰設計的系統，以保護砲兵部隊免受空中威脅。圖為制式版RCT30。（圖片擷取自KNDS網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄烏戰爭停火仍遙遙無期，也考驗西方世界對於軍援的耐心。不過，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在14日意外訪烏後，德國公布了近期規劃的新一輪援烏清單，包含Boxer RCT30步兵戰車、各式砲彈、無人機、戰鬥步槍等戰鬥個裝；其中1.9萬發的122公厘砲彈值得關注，因為122公厘是蘇系火砲的特有口徑，並非德國常見的155公厘。

據軍聞網站《Defence Blog》15日報導，就在德國國防部長皮斯托里烏斯於14日意外訪問烏克蘭後，德國政府更新並宣布了將要轉讓給烏克蘭的武器清單，以及新的烏克蘭武器採購合約清單。

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烏克蘭防務快報《Defence Express》也條列了清單的援助內容，包括20輛防地雷、伏擊的裝甲車輛、14000枚155公厘砲彈、19000發122公厘砲彈、600架HF-1攻擊無人機、50架VECTOR偵察無人機、46架RQ-35 HEIDRUN偵察無人機、11000枚120公厘迫砲彈藥、495支HK 416戰鬥步槍，以及若干的豹1戰車彈藥。

德國公布了近期規劃的新一輪援烏清單，其中1.9萬發的122公厘砲彈值得關注，因為122公厘是蘇系火砲的特有口徑，這批砲彈被認為可能是來自2A18或稱D-30火砲。圖為烏克蘭的D-30砲彈產線。（圖片擷取自@aborealis940的Ｘ帳號／本報編輯）

烏方報導指出，在這份清單中，令人驚訝的是1.9萬發的122公厘砲彈。由於122公厘是蘇聯及俄羅斯火砲系統常見的口徑，因此突然出現在德國的援烏清單中，引起人們的關注。報導分析，這可能意味者德國找到了東德時期蘇聯式彈藥的庫存，或是開啟自行生產122公厘砲彈的能力，並將其轉送給烏克蘭。

另外，14日時德國已確認向烏克蘭交付9輛Boxer RCT30步兵戰車，這些車輛配備了專為反無人機作戰設計的系統，以保護砲兵部隊免受空中威脅，並搭配衍伸自相同底盤的RCH-155自走砲一同行動，該自走砲是烏克蘭向德國裝甲大廠「克勞斯-瑪菲·威格曼」（現為KNDS子公司）所採購。

RCH-155自走砲使用與Boxer RCT30相同的底盤改造，並裝上德國的155公厘火砲，未來將搭配上述的Boxer RCT30一同行動。（圖片擷取自KNDS網站）

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