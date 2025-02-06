法航艦打擊群完成「拉佩魯茲」演習 下站將北上前進西太平洋

法軍戴高樂號航艦與油彈補給艦「雅克．切瓦利耶號」（A725）。（法國海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍日前宣布，現正實施「克里蒙梭25」（Clemenceau 25）計畫的「戴高樂號」航艦打擊群，上月中、下旬於南亞海域舉辦的第5屆「拉佩魯茲演習」（Exercise La Perouse）已圓滿落幕，除軍演東道主法國外，星、馬、美、澳等八個歐美、印太盟邦也參與其中，陣容盛大。下一站，法軍將北上西太平洋展開演習，作為本次遠洋部署的結尾。

法國海軍表示，上（1）月16至24日舉行的「拉佩魯茲演習」共有13艘船艦，包含英軍「史佩號」巡邏艦（P 234）、美軍「薩凡納號」濱海作戰艦（LCS 28）、加國海軍「渥太華號」巡防艦（FFH 341）、澳軍飛彈驅逐艦「霍巴特號」（DDG 39）；印太成員部分則有印軍飛彈驅逐艦「孟買號」（D 62）、馬國飛彈巡防艦「萊吉爾號」（FFG 30）與訓練艦，以及星國近海任務艦「獨立號」（15）。

請繼續往下閱讀...

參與本次「拉佩魯茲演習」的星國近海任務艦「獨立號」（15）。（法國海軍官網）參與本次「拉佩魯茲演習」的印軍飛彈驅逐艦「孟買號」（D 62，圖中）。（法國海軍官網）印尼海軍的輕型巡防艦「瑪塔迪納塔號」（331）。（法國海軍官網）

演習場域部分，法國海軍本次選定印尼爪哇海周邊的馬六甲、巽他以及龍目海峽來實施，這幾處海域是南亞海上貿易的關鍵要道、佔全球每日營運商船數的三分之一，深具戰略意義。此外，隸屬印尼海軍的輕型巡防艦「瑪塔迪納塔號」（331）也自爪哇島加入演練，並納入印度P-8I、法國「大西洋2號」巡邏機，整合海上情監偵能量並提升作業互通性。

法國海軍戴高樂航艦打擊群。（法國海軍官網）

法國海軍本次投入「克里蒙梭25」任務的陣容，是以「戴高樂號」航艦為主體，搭載20架「飆風」（Rafale）戰機、2架E-2C空中預警機、5架直升機，再加上「佛賓號」防空驅逐艦（D620）、油彈補給艦「雅克．切瓦利耶號」（A725），2艘歐洲多任務巡防艦和1艘核動力攻擊潛艦組成航艦打擊群。

依照法軍規劃，歷經上（1）月的「伐樓拿25」（Varuna 25）與「拉佩魯茲」演習，「克里蒙梭25」的下一站將北進西太平洋，實施五國的「太平洋斯特勒」（Exercise Pacific Steller）聯合演習，確切時間尚未公布，但預期會落在2月中旬後，藉此強化法軍戰略投射、遠洋作戰的同時，也以行動維護自由印太的承諾。

La mission #CLEMENCEAU25, c’est la démonstration de la puissance navale française



Commencée en novembre 2024, cette opération exceptionnelle par sa durée et son parcours, durera jusqu'au printemps 2025. pic.twitter.com/fnj0vBMPv6 — Ministère des Armées （@Armees_Gouv） February 1, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法