3位上將聯袂慰勉國軍公墓駐守官兵 李棟樑請總鋪師上五指山「辦桌」

為慰勉守五指山官兵的辛勞，新任國防部軍備副部長鍾樹明上將（右一）、總統府戰略顧問劉任遠上將（右二），甫屆齡退伍的前軍備副部長徐衍璞上將（左二），以及軍友社榮譽理事長李棟樑今天聯袂前往五指山公墓管理組慰勉官兵，（記者羅添斌攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕冷氣團連日侵襲台灣，位在北部山區的國軍五指山公墓今天更是僅有8度的低溫，為慰勉守五指山官兵的辛勞，新任國防部軍備副部長鍾樹明上將、總統府戰略顧問劉任遠上將，以及甫屆齡退伍的前軍備副部長徐衍璞上將，今天聯袂前往五指山公墓管理組慰勉官兵，軍友社榮譽理事長李棟樑還邀請總鋪師大展手藝，在山區辦桌，以美味的料理佳餚宴請官兵。

農曆春節將至，軍李棟樑今日前往五指山國軍示範公墓管理組，慰問國軍官兵，感謝他們守護國家安全與服務遺族眷屬的辛勞付出。

請繼續往下閱讀...

軍友社榮譽理事長李棟樑今天往五指山國軍公墓管理組頒贈慰問金、慰問品，犒慰官兵戍守辛勞。（圖：軍聞社提供）

李棟樑今天是在國防部軍備副部長鍾上將、總統府戰略顧問劉上將、前軍備副部長徐衍璞、陸軍政戰主任史順文中將等人陪同，前往忠靈殿向國軍忠烈將士之靈位上香、鞠躬，對先烈先賢為國家的犧牲奉獻，致上最高的敬意，隨後，轉往國軍示範公墓管理組，頒贈慰問金及慰問品，感謝官兵工作辛勞，預祝官兵新年快樂

3位上將及李棟樑一行也特地前往故參謀總長沈一鳴一級上將牌位前獻花行禮致敬，並帶來故沈總長生前最愛的牛肉麵及佳餚，緬懷其畢生為國奉獻的情操，表達心中無限的追思與懷念，也請沈總長在天庇佑捍衛國家安全的全體國軍官兵。

李棟樑特別叮嚀官兵，最近氣溫變化大，天氣寒冷要注意保暖，同時感謝官兵長年在偏遠地區執行勤務的辛勞。

新任國防部軍備副部長鍾樹明上將，代表部長顧立雄贈送水果禮盒，犒勞官兵辛勞。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法