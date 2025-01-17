Skynex 防空系統抗俄有功 義大利斥資 24 億台幣採購

「Skynex〕 能夠適應不同的戰場環境和作戰需求，並與其他防空系統協同作戰。（取自Rheinmetall官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》14日報導，德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）的 Skynex 防空系統在烏克蘭戰場表現亮眼，獲得義大利陸軍的採購訂單。這筆訂單價值 7300 萬歐元（約合新台幣 24.7億元），並包含增購三套系統的選擇權，總價值可達 2.04億歐元（約合新台幣 69 億元）。

報導提到，Skynex 系統包含感測器和追蹤單元（用於空中監視）、控制站（作為指揮中心）以及四門 35公厘 Revolver Gun Mk3 機砲。該系統設計用於反制多種威脅，包括飛彈、砲彈、迫擊砲彈、無人機和滯空彈藥（Loitering munition）。機砲射速每分鐘 1000 發，射程可達 4 公里，並使用可編程的 AHEAD 彈藥，可有效抵抗電子反制措施。

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Skynex 系統採用 XTAR 3D 雷達，可監測半徑 50 公里內的空域。其模組化設計，可與其他防空系統整合，例如萊茵金屬公司的 「天盾」（Skyshield） 和「天兵」（Skyguard），提升了系統的靈活性和互通性。這使得 Skynex 能夠適應不同的戰場環境和作戰需求，並與其他防空系統協同作戰。

首套 Skynex 系統預計在 2026 年第二季交付。如果義大利決定行使選擇權增購三套系統，預計合約將於 2027 年敲定。採購方案中包含彈藥、訓練、維護和備用零件，確保義大利軍隊的戰備狀態和系統的永續性。這顯示出義大利對提升防空能力的重視。

義大利是第一個採用 Skynex 技術的北約成員國，凸顯了萊茵金屬公司在國際國防市場日益增長的影響力。羅馬尼亞最近也將 Skynex 與其 GDF-009 雙聯裝機砲整合，進一步證明了該系統的適應性。Skynex 系統在烏克蘭的實戰運用，驗證了其在實戰條件下的能力，尤其是在對抗巡弋飛彈和無人機方面，使其成為尋求強化防空系統的國家的理想選擇。

Skynex 系統特別適用於近程防禦，因為在近距離作戰中，導引飛彈系統經常面臨操作上的挑戰。其彈藥成本效益高，與以飛彈為基礎的系統相比，可確保更低的運作成本，為現代防空需求，提供經濟實惠且高效能的解決方案。

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