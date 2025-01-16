波音的「紅鷹」生產計劃又再延一年至2026...T-7A真可取代T-38？

美國空軍宣布調整採購波音T-7A紅鷹教練機的流程，開始生產的決定被延後了一年，也就是2026年才開始，但不影響2027年達到「初始作戰能力」（IOC）的目標。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國新一代教練機由波音的T-7A「紅鷹」於2018年得標；然而，該機與許多的美軍新一代飛機相同，遇到新技術瓶頸與供應鏈短缺等各類問題，生產計畫一再延遲，原訂今（2025）年授予的首批生產合約，美國空軍決定再調整流程，宣布生產計畫延後一年，也就是2026年才開始，但不影響2027年達到「初始作戰能力」（IOC）的目標。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，美國空軍宣布調整採購波音T-7A紅鷹教練機的流程，開始生產的決定被延後了一年，也就是2026年才開始。空軍原本的計畫是，最終預生產型的T-7A要於去（2024）年12月交付給美國空軍，並在今年2月之前，就是否簽訂生產合約做出決定。

請繼續往下閱讀...

報導指出，去年在簽署美國空軍2025年預算時，軍方原意是在今年授予T-7A紅鷹的第一批預生產型合約，但將生產的訂單數量從14架減少到7架。不過如今也未能達成，美國空軍將先在今年採購4架代表生產的測試機體（PRTV），這些機體能讓波音找出可能的生產問題並改進生產線，最終希望在2026年交付投產，並在2027年達到「初始作戰能力」（IOC）。

T-7A「紅鷹」的生產受到了幾個問題影響，包括供應鏈延誤、品質控制問題，以及飛機彈射座椅系統的問題。另外，也有報導指出，T-7A在高攻角時會出現滾轉不穩定現象。（圖片擷取自DVIDS）

美國空軍負責採購、技術的後勤部長亨特（Andrew Hunter）表示，修訂後的生產計劃已經到位，以「降低風險並讓我們對飛機的設計更有信心」。

報導分析說明，T-7A「紅鷹」的生產受到了幾個值得注意的問題影響，包括供應鏈延誤、品質控制問題，以及飛機彈射座椅系統的問題。另外，也有報導指出，T-7A在大迎角（高攻角）時會出現滾轉不穩定現象，對此波音公司表示，這個問題已透過軟體更新得到了修正。

美國空軍計劃在2034年合計訂購351架T-7A 「紅鷹」，但T-7A的主要設計只能滿足空軍的飛行員訓練需求，而欲被替換掉的T-38，同時還承擔其他多種任務，包括設備測試、試飛員指導和假想敵模擬等，部分U-2飛行員還會飛行T-38以維持飛行時數；這些作用未來能否被T-7A所繼承，仍值得思考。

美國空軍計劃在2034年合計訂購351架T-7A 「紅鷹」，並替換掉現役多年的T-38（如圖），但T-38同時還承擔其他多種任務，包括設備測試、試飛員指導和假想敵模擬等。（圖片擷取自DVIDS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法