獨家》軍方首度公佈美軍來台「專案協訓」 強化我兩棲聯戰能力

海軍陸戰隊官兵在聯興操演中，以多輛AAV7兩棲突擊車進行登陸搶灘演練。（資料照，記者陳彥廷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化台海防衛作戰能力，美國政府長期派出軍事教官丶特戰小組駐台，協助我三軍部隊訓練，但過去一律以機密丶敏感為由，不對外證實或是公開說明，然而這項長期以來的台美保密默契似有突破跡象，轉為半公開的可能性升高，軍方今天就以技巧性的半公開方式，首度證實美方自今年1月2日起，為我國海軍部隊提供了為期兩年的「專案協訓訓練」。

根據國防部今天發佈的一項決標公告顯示，國防部駐美軍事代表團在今年1月2日，與AIT美國在台協會簽署一項合作案，由美國政府派員來台，為我國海軍部隊進行「專案協訓訓練」，為期兩年，金額是4988萬7240元，履約地點就在高雄左營。

請繼續往下閱讀...

軍方人士今天解析指出，此案的金額雖然不高，但卻是首度明確標示出「專案協訓訓練」，代表美方過去長期以低調丶保密方式進行的協訓任務，由機密性質轉為半公開方式，政治意味相當高，並且帶有測試風向的用意。

左營是海軍艦隊及海軍陸戰隊的大本營，此次的「專案協訓訓練」以有技巧性的半公開化，應與兩棲艦隊與海軍陸戰隊的兩棲聯合作戰訓練有關。

據指出，過去在美軍協防台灣期間，美軍曾與我國軍簽署「陸吼專案」等協訓計畫，由美軍指導我國海軍兩棲艦隊丶海軍陸戰隊如何執行兩棲聯合作戰，美台斷交後，這項專案也連帶中斷，直到2017年才恢復小部隊性質的交流。軍方近年來不斷傳出我國海軍陸戰隊派出一個排的兵力赴美國本土及關島等地接受美軍訓練，美方也派出現役資深教官丶甚至是以小組為單位的小部隊來台指導作戰訓練，但對外均不予證實及評論。

根據國防部今天發佈的一項決標公告顯示，國防部駐美軍事代表團與AIT美國在台協會簽署一項合作案，由美國政府派員來台，為我國海軍部隊進行「專案協訓訓練」，為期兩年，金額是4988萬7240元，履約地點就在高雄左營。（取自政府電子採購網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法