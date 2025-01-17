陸軍司令呂坤修上任 顧立雄特別點出M1A2T戰車接裝大任

國防部長顧立雄（中）主持陸軍司令布達交接典禮。左為鍾樹明上將，右為新任司令呂坤修上將。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕新任陸軍司令呂坤修上將走馬上任，國防部長顧立雄在主持「陸軍司令任職布達交接典禮」時，特別點到接裝M1戰車等新裝備的重責大任，他說：面對中共軍事威脅，國軍積極推動國防改革，構建不對稱戰力、提升灰色地帶應處能力，並強化組織調整、戰術更新及裝備籌獲等工作。包括恢復1年期義務役、M1A2T戰車及M88A2裝甲救濟車的進駐，都是陸軍現代化、專業化的重要步驟。

軍方上將人事異動，原軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，並由陸軍副司令呂坤修升任司令並晉任為陸軍二級上將，人事命令已在1月16日生效。

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顧立雄在主持「陸軍司令任職布達交接典禮」時表示，原任司令鍾樹明上將任職以來，積極推動陸軍軍務、建軍規劃、戰備演訓、防疫救災及後勤整備等各項工作，成果卓著，特別是在年度漢光演習、動員教召及聯合作戰演練等任務中展現出色的領導能力。賴總統頒授勳章並核定鍾上將升任國防部副部長，正是對其任內表現的高度肯定。

顧立雄指出，新任司令呂坤修上將為陸軍官校77年班畢業，學養深厚，曾任澎防部指揮官、總統府侍衛長及第八軍團指揮官等職，任職副司令期間亦積極推動人事戰備、後勤整備及後備動員訓練，展現卓越的領導才能。期許呂司令在新職上秉承陸軍「忠誠」軍風，領導部隊因應情勢發展，持續提升戰力。

他接著強調，訓練是部隊的核心任務，從基層到指揮層均需全力以赴，目的是確保在面對威脅挑釁時，能以專業技術和堅定意志取勝，建立堅實國防實力，確保全體國人安居樂業。

軍方這波人事調整，也包括副參謀總長及全民防衛動員署長的調整。國防部副部長柏鴻輝在主持「全民防衛動員署署長任職布達暨授勳典禮」時，感謝原任署長白捷隆任內對於國防體系整合與全民防衛動員工作的重大貢獻，並頒授三等寶鼎勳章，以表彰其卓越的行政與專業成就。

柏鴻輝說，全民防衛動員署自成立以來，積極推動後備動員改革、跨部會合作與全民國防教育，在白署長的領導下，完成多項創新措施，為國防體系奠定穩固基礎。期許新任署長李定中中中將持續深化國防動員工作，結合後備力量，打造更堅實的全民防衛體系。

國防部副部長柏鴻輝（中）主持全民防衛動員署署長任職布達暨授勳典禮。左為原任署長白捷隆，右為新任署長李定中中將。（圖：軍聞社提供）

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