後備軍人今年教召九成以上14天 女性志願教召名額由480增為590人

國防部本週公佈114年「後備軍人志願參加教育召集」相關作業規定，今年規劃接受男女後備軍人志願參加教育召集的訓額，比113年又增加許多，其中，男性由113年的1100員增加為今年的1190員，女性由480人增加為590人，114年總計訓額為1780人。圖為陸軍步兵137旅召員去年7月漢光40號演習期間，在台南喜樹地區實施城鎮編組陣地課目演練。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍試行新制14天教召，今年進入第4年，原定今（2024）年起全面施行、取代舊制的5至7天教召，由於部分縣市後備旅編成較慢，以致有少部分梯次後備軍人收到的通知仍是5至7天教召，軍方人士今天指出，後備軍人今年接受新制教召的比例已經達到快九成，明年將會是全面實施。

此外，國防部本週也公佈114年「後備軍人志願參加教育召集」相關作業規定，今年規劃接受男女後備軍人志願參加教育召集的訓額，比113年又增加許多，其中，男性由113年的1100員增加為今年的1190員，女性由480人增加為590人，114年總計訓額為1780人。

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國防部指出，男、女後備軍人志願參加召訓，均將按照現行訓練模式，於戰術位置報到、編成及施訓，並施予專業專長、行軍、宿營、射擊訓練及戰鬥教練等課程，以確維教召戰技複訓成效。

在編制武器複訓方面，新制教召將納入「反裝甲武器」複訓，成為步槍、班／排用機槍、迫擊砲裝備外的新一類複訓武器，未來義務役退伍、軍事訓練役結訓的「66火箭彈兵」，若至各縣市後備旅受召，將有相對應課程可實施複訓。

另一方面，因應一年義務役復徵、部分役男未來有機會習得「紅隼」反裝甲火箭、無人機等新式專長，軍方人士強調，這部分將有後續改革，依據後備旅的規劃時程，爭取相關編裝、訓練納新制教召。

女性後備軍人志願參加教育召集，今年的訓額比去年增加，達到590人。（資料來源：國防部網站）

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